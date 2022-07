La China Suárez compartió un adelanto de su primer videoclip

La cuenta regresiva ya está en marcha. Luego de volver a la música con la colaboración con Santi Celli en “El juego del amor”, Eugenia La China Suárez tiene todo listo para estrenar su primer material solista. La ex Casi ángeles lo comunicó en sus redes sociales, donde publicó un pequeño adelanto del videoclip de “Lo que dicen de mí” y dio algunos detalles de la producción del primer tema en esta nueva etapa artística.

Presentación oficial

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por China Suarez (@sangrejaponesa)

“Mañana es el día, me lo estaba guardando”, contó la actriz en sus historias de Instagram. “Estoy feliz, mañana voy a estar haciendo un vivo y me encantaría que me cuenten qué les pareció”, agregó. Y contó el cúmulo de sensaciones que vive en la previa. “Estoy muy contenta, muy emocionada, muy nerviosa, muy ansiosa y muy agradecida con ustedes que me acompañan en todo lo que haga”.

En los pocos segundos que compartió, se ve parte del clip ambientado en una sala de prensa, con periodistas y fotógrafos a la espera de su presencia. Calibran sus cámaras, preparan sus cuadernos, chequean sus lapiceras hasta que en el estrado aparece la protagonista. Se quita los lentes oscuros y hasta ahí se puede espiar. Para el resto habrá que esperar al jueves a las 21, cuando se estrene en la plataforma Star+.

Hace tiempo que Eugenia viene trabajando junto a su equipo en este lanzamiento solista. A fin de abril, durante la entrega de los Premios Platino en Madrid, la actriz adelantó parte de la composición del material. “Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi (Celli) me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”, decía con entusiasmo. Y en la misma entrevista, contaba por qué había elegido la música como la herramienta para mostrar ese costado más personal: “Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos”, manifestó en la capital española.

Hace unas semanas, en LAM filtraron el que sería el esperado primer single de la cantante. “Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía”, canta Eugenia en una melodía mi tempo y una letra que inmediatamente fue asociada al llamado Wandagate, el escándalo en el que quedó envuelta luego de que Wanda Nara descubriera que se encontró con Mauro Icardi en un hotel de París, en septiembre del año pasado. “Me llama mi familia, leyeron las noticias /no saben más que decir, atrás de un falso perfil / se esconden todos los días, me llenan de espinas”, continúa la actriz que no se manifestó públicamente sobre esta filtración, que parece ser una versión previa de la canción. Habrá que esperar unas horas para conocer la definitiva.

China Suárez y Rusherking, enamorados en la nieve

La China Suárez y Rusherking se encuentran vacacionando en Bariloche, lugar al que arribaron a comienzos de semana. La parejita ya fue compartiendo detalles sobre el hermoso destino que eligieron para pasar unos días.

A través de las redes sociales, la actriz fue mostrando el hermoso paisaje, además del look que eligió para estar en la nieve y las comidas regionales que están disfrutando.