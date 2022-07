Murió el actor español Antonio Ibáñez a los 34 años

El actor, pintor y modelo español Antonio Ibáñez murió el martes a los 34 años. Según informaron desde su entorno, la causa fue un cáncer que le habían diagnosticado hace más de un año.



Antes de su muerte, el artista dejó un desgarrador mensaje para sus fanáticos con la intención de que sea publicado póstumamente. “He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla”, arranca diciendo el posteo que apareció en su cuenta de Instagram.

Y añade: “Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”.





En el último tiempo, Ibáñez había participado de grandes éxitos como Aída, El Ministerio del Tiempo y La que se avecina, producciones que tuvieron repercusión tanto en Europa como en Latinoamericana.

En julio de 2021, Ibáñez les contó a sus seguidores que le habían detectado un linfoma y que empezaba a realizar un tratamiento de quimioterapia.



“En la vida las cosas son como son, pasan porque tienen que pasar. Las experiencias te preparan para muchas cosas; para esta, por ejemplo, no tanto, pero estoy con más fuerza que nunca para afrontar esto y todo lo que venga con valentía; con una energía que se ha apoderado aún más de mi cuerpo, mente y alma”, explicaba en aquel momento.

Actor, modelo y apasionado por la pintura: Antonio Ibáñez, un artista multifacético

La cara de Antonio Ibáñez es reconocible para los usuarios de las distintas plataformas de streaming, ya que en el último tiempo estuvo en algunas de las producciones españolas que se transformaron en éxitos a nivel internacional.

Sus comienzos fueron exclusivamente como modelo de grandes marcas, pero poco a poco empezó a ganarse un lugar en la televisión. El primer papel importante que obtuvo fue el Santiago en la ficción Arrayán, y luego seguirían títulos como Aída y El Ministerio del Tiempo. Recientemente se lo pudo ver en The Dancer, un reality show de baile.





Antonio Ibáñez compartía todo su arte en Instagram. (Foto: Instagram / antonibanez)

Más allá de su devoción por la actuación, el oriundo de Granada era un apasionado por la pintura. Así lo demuestra su perfil de Instagram, donde volcó mucha de los murales y lienzos que realizó. Incluso, en el último tiempo, dejó en claro que el arte cumplía un rol terapéutico en su vida.

Lola Índigo y Rafa Méndez se despiden de Antonio Ibáñez con dos mensajes muy diferentes

Existen distintas formas de afrontar la pérdida y prueba de ello son los mensajes que Lola Índigo y Rafa Méndez, jueces del programa The Dancer, han publicado tras la temprana muerte de Antonio Ibáñez, de solo 34 años. El joven se presentó a las audiciones del concurso y, aunque no logró clasificarse y entrar a formar parte de los equipos que capitaneaban, este artista 360 sí causó una gran impresión sobre los bailarines.



Actor, bailarín, pintor y modelo, antes de participar en The Dancer ya había salido en otro de los programas de La 1, El ministerio del tiempo, donde interpretó a un joven Clark Gable. El año pasado pudimos verle de nuevo en la primera entrega de The Dancer: Antonio Ibáñez se presentó a las audiciones y conquistó al 78% del público con su enérgica actuación. No convenció sin embargo al jurado. "Eres un artista: cantas, bailas… pero quizás con todo ese mejunje que tienes, hay algo de ti que no termina de gustarme", decía entonces Rafa Méndez.



Lola Índigo, por su parte, alabó su carisma: "Tienes mucho morro, tienes mucha cara. Eso está muy bien, pero es verdad que a lo mejor tienes que encontrar tu cosa". Según la intérprete de "Niña de la escuela", Antonio Ibález tenía "todo lo que hay que tener para ser el prota". "Ahora creo que tienes que canalizarlo todo al lugar que tiene que canalizarse", aseguraba.