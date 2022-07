Es la primera vez que se observa a esta felino, que no representa peligro para los visitantes, según el biólogo Juan Pablo Juliá. Mirá el video

El felino no representa peligro para los visitantes

Por primera vez en la Reserva San Pablo de la Universidad San Pablo-T (USP-T), un puma concolor fue registrado por las cámaras ubicadas estratégicamente. Este animal recorre la zona y fue capturado por las cámaras que estaban puestas en el marco de un proyecto que busca dar con el jote real, un ave carroñera que se distribuye por buena parte de nuestro país. Para ello se habían colocado cebos que atrajeron a otros carnívoros.

Apareció un puma de gran tamaño en la Reserva de la San Pablo-T. Mirá! pic.twitter.com/IWAeoa2a71 — Los Primeros TV (@losprimerostuc) July 13, 2022

“Confirmamos que las especies de carnívoros que deben circular por la zona están, lo que nos demuestra un ecosistema casi completo. Lo que es una muy buena noticia. Se trata de un felino que no representa peligro para los visitantes. Es la primera vez que observamos un puma, en otras oportunidades pudimos ver ocelotes, hurones, gatos monteses y zorros”, explicó el biólogo Juan Pablo Juliá, asesor de la Reserva San Pablo.

El puma es una de las especies de la fauna local más importantes y representativas, tratándose del segundo mayor félido del continente americano después del yaguar. Es un carnívoro cuyo hábitat se extiende sobre todo el territorio americano, y sus avistamientos son siempre noticia. El ejemplar observado en la reserva se veía en muy buen estado físico y por su tamaño, se sospecha que se trata de un macho. Afortunadamente, los pumas no se consideran amenazados en nuestro país, aunque son muy perseguidos en algunas localidades.

Características del puma

Son felinos con el aspecto de un gato grande que, a diferencia de otros grandes felinos como el yaguar, el león y el tigre, no es capaz de rugir. Su tamaño varía de 1.70 a 2.40 mts de largo (cabeza-cola), y el peso, fluctúa entre 31 a 80 kg, siendo los machos de mayor tamaño que las hembras.

En general, los pumas no se consideran peligrosos para los humanos y suelen desaparecer antes de que podamos verlos, pero si ves uno, no corras y no le des la espalda, extiende los brazos para simular ser más grande, eso hará que se aleje.

La Reserva

En el 2016, la Universidad de San Pablo T, con motivo de la celebración del Bicentenario de la declaración de la Independencia, inaugura la primera reserva a cargo de una universidad privada. La reserva ocupa un territorio de más de 3000 hectáreas, emplazado desde el pedemonte a ambos lados de la ruta provincial 338, hacia Villa Nougués, llegando hasta Potrero de las Tablas, al otro lado del Sur de la sierra de San Javier, Tucumán.

En la Reserva San Pablo se busca resguardar, para las actuales y futuras generaciones, el patrimonio biológico, paisajístico, cultural y arquitectónico de los faldeos de la Sierra de San Javier que se yerguen frente a la Universidad de San Pablo T.

Actualmente en su sede se realizan investigaciones variadas sobre la flora y la fauna con distintas instituciones locales, nacionales e internacionales. Cuenta con guardaparques y sus senderos pueden ser visitados, previa autorización.