Masso: “El acuerdo con el FMI es inviable para la Argentina"

El legislador Federico Masso visitó el barrio 2 de septiembre donde dialogó con los vecinos sobre las necesidades del lugar y compartió la merienda con los niños y niñas. Allí criticó duramente el rumbo económico del país consecuencia del acuerdo con el FMI. Estuvo acompañado por la asesora legislativa en problemáticas de género y Sociales Lic. Yanina Muñoz y la Dra. Florencia Guerra, asesora jurídica.

En este marco el legislador provincial manifestó: “el presidente Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, hicieron una tregua a sus diferencias, solo para apoyar el plan de ajuste del FMI, que anunció la Ministra Batakis .Un plan de ajuste fiscal y freno a la economía, que solo nos traera más hambre, pobreza y desocupación".

En este sentido, Masso añadió “El cambio en el Ministerio de economía, lejos de ser un aire de esperanza, está confirmando el rumbo asumido por el Gobierno Nacional cumpliendo a rajatabla las imposiciones dispuesta por el Fondo Monetario . Esto nos genera una gran preocupación, porque ya comenzamos a ver las consecuencias de este acuerdo. Tenemos una inflación que no se detiene y que está devorando el poder adquisitivo de los ciudadanos, están impactando en las tarifas eléctricas y del gas que comienzan a tener aumentos difíciles de pagar para la mayoría de los argentinos y tucumanos.”

Federico Masso

Para finalizar el legislador Masso expresó “Hay millones de ciudadanos que la están pasando mal como consecuencia de este presente de ajuste , por eso creemos que el gobierno nacional debe generar políticas públicas de inclusión para devolver la dignidad a tantos argentinos y argentinas que hoy viven esta dura realidad.

La llegada de Batakis al Gobierno

La salida de Guzmán y la llegada de Batakis no resuelve los dos principales problemas que arrastraba la conducción económica: la dirección de la política fiscal y la falta de apoyo político, en este sentido, Masso añadió "esperamos que la flamante Ministra de Economía Silvina Bataquis cambie el rumbo económico y controle la inflación.Queremos una ministra de economía que piense en los argentinos y no en los intereses del acuerdo con el FMI, cuyas consecuencias no solo están golpeando el poder adquisitivo a través de la inflación, sino que también está generando una marcha atrás en la economía por la caída del consumo y un aumento en tarifas de servicios que se vuelven impagables para la mayoría de los ciudadanos. Hay que pensar hacia adentro y generar las políticas necesarias para que el país despegue”.

Para finalizar manifestó: “lo que necesita Argentina es una bocanada de esperanza para que los argentinos puedan recuperar el poder adquisitivito. Creemos que el gobierno tiene que llamar a una paritaria de emergencia para restituir las pérdidas que han sufrido los ingresos fijos de los trabajadores; y por otro lado, necesitamos una política de crecimiento fuerte de nuestras Pymes que hoy se ven ahogadas por una presión impositiva nunca antes vista”.

