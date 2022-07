Exclusivo | Habló quién habría visto por última vez a Manuel Mohamed

La investigación por la desaparición de Manuel Mohamed puede dar un giro en su rumbo. En una nota exclusiva a Los Primeros, habló el sujeto que habría dejado el auto del jubilado en cercanías al complejo Muñoz y lo habría visto por última vez.

“Me dijo que lo espere en la Francisco de Aguirre y el puente de la Ruta 9 donde llegó con otro chico que yo nunca había visto”, empezó el relato el hombre que se comunicó con Los Primeros y pidió no dar a conocer su identidad hasta hablar con la Justicia.

El presunto testigo contó lo que habría sucedido al subir al auto: “No me gustó la onda esa, cuando me enojo en barrio SMATA, nos venimos y lo dejo en el barrio Sibantos (Las Talitas) diciéndole que no se demore porque tengo que regresar a mi casa, pero nunca volvió de ahí”.

“Yo soy el que movió el auto. Es la primera vez que lo veo en ese auto”, añadió.

Según cuenta, el habría movido el vehículo cerca de las nueve de la mañana del pasado viernes 8 de julio, para luego realizar un segundo traslado el sábado a las 10: “me dijo que deje el auto ahí (en el complejo Muñoz) con la llave debajo de la rueda trasera. Lo empecé a llamar y no me contestaba. Lo más raro es que cuando hicieron las pericias no encontraron la llave que dejé debajo de la rueda trasera”.

“Nunca había visto al otro chico con el que estaba, pero tenía un tatuaje de un payasito fumando un cigarro en la mano derecha”, aportó de información.

Al ser consultado por los motivos por los cuales no se presenta ante la Justicia aseguró que padece un cuadro de coronavirus y tiene un principio de tuberculosis: “yo me recupero y voy a la Justicia”. “No tengo ningún problema de hablar con el fiscal”, agregó.

Estado de la causa

La investigación policial se realiza bajo un estricto secreto, pero a partir de la aparición del auto que pertenece a Manual Mohamed y a las imágenes de algunas cámaras de seguridad, la causa está orientada a identificar a un hombre que movió el vehículo y a los movimientos que hizo el jubilado después del viernes a las 17, cuando fue visto por última vez por uno de sus hijos.

El fiscal Ernesto Salas López tiene en su poder los registros fílmicos del momento en que el auto aparece estacionado en Balcarce al 2.300, frente a un hotel alojamiento y el momento en el que un hombre lo mueve hacia el pasaje Roberto Berho, donde finalmente lo encontró la policía el lunes a la madrugada.