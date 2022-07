Salta está entre los 50 mejores lugares del mundo de 2022

Saca tu tarjeta de crédito y alista tus plataformas de reserva favoritas: la revista TIME acaba de publicar su lista de los 50 mejores lugares del mundo de 2022.

La lista fue compilada por su red internacional de corresponsales y colaboradores y , dice TIME en un comunicado, "con la mirada puesta en aquellos que ofrecen experiencias nuevas y emocionantes".

Los 50 destinos que pasaron el corte incluyen tanto algunos grandes clásicos como otros lugares menos explorados, pero lo que los une es que están "prosperando, creciendo y cambiando", dice TIME, "trazando un camino hacia la recuperación económica" e "invirtiendo en la sustentabilidad".

América del Sur

"The world´s greatest places of 2022- 50 extraordinary destinations to explore", designó a la provincia de Salta como uno de los 50 lugares más elegidos en todo el mundo, y destaca sus paisajes y su gastronomía.

"Conocida por su impresionante paisaje, cultura vibrante y vinos galardonados, la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, da la bienvenida a los visitantes este año con experiencias nuevas (y antiguas) que garantizan calentar el alma y calmar el cuerpo", dice la publicación de la revista estadounidense.

"En mayo, uno de los mejores restaurantes de Sudamérica, El Baqueano, se mudó a Salta desde Buenos Aires, donde había operado durante 13 años. Los propietarios, Gabriela Lafuente y Fernando Rivarola, eligieron Salta por su biodiversidad y continuarán destacando los ingredientes y la cocina autóctonos, equilibrando un ambiente informal con una experiencia gastronómica de clase mundial", expresa.

Además de Salta, el otro destino argentino elegido es el pueblo de El Chaltén, en el Parque Nacional de los Glaciares.

El sitio web internacional detalló que "este año también se cumple el 142 aniversario del Hotel Termas de Rosario de la Frontera", del sur salteño, que cuenta con "siete tipos de baños termales, alimentados por nueve fuentes termales, y ofrece recorridos por su conjunto histórico para celebrar el aniversario".

Por otro lado, indica que "en el pueblo de Seclantás, considerado el lugar de nacimiento del icónico poncho rojo y negro de Salta", se puede disfrutar del "recientemente renovado Camino de los Artesanos, donde algunos de los mejores artesanos de Argentina hilan y tiñen lana y tejen en un telar de pie tradicional".

Finalmente, Time resalta que llegar a Salta "es más fácil que nunca, con vuelos adicionales desde Buenos Aires a partir de mayo y una nueva ruta que conecta la ciudad patagónica de Bariloche" desde julio.

América del Norte

En Estados Unidos, TIME recomienda los modernos centros de la costa oeste de Portland, en Oregon, y San Francisco, la fresca costa de de Miami y Detroit, considerada la "Ciudad del regreso" de Michigan. El destino de esquí de invierno Park City, Utah, también recibe un visto bueno.

Ontario

En Canadá, la capital de Ontario, Toronto, y la pequeña ciudad surfera de Tofino, en la Columbia Británica, son las mejores opciones, y más al norte, Illuissat, en Groenlandia, se abre a Disko Bay, el "Gran Cañón del Círculo Polar Ártico".

Los siempre populares destinos de playa de Jamaica y la Riviera Nayarit de México también figuran en la lista de 2022.

Europa

En Reino Unido, los encantos bucólicos del condado inglés de Devon y la ciudad de Portree, en la isla escocesa de Skye, obtienen el visto bueno este año.

Las ciudades de Europa occidental de Marsella (Francia), Copenhague (Dinamarca), Skellefteå (Suecia) y Valencia (España) reciben el aval.

Marsella

Luego está la región italiana de Calabria, la antigua ciudad griega de Salónica, la región portuguesa de Alentejo y el archipiélago de Madeira.

La pequeña estación de esquí checa de Dolni Morava y la ciudad fortaleza lituana de Kaunas están en la lista, al igual que el esplendor histórico de la capital turca, Estambul.

Asia-Pacífico

Kerala y Ahmedabad en la India se encuentran entre las recomendaciones asiáticas, al igual que las islas japonesas de Setouchi y Kyushu.

Setouchi

La capital de Corea del Sur, Seúl, es un buen consejo, al igual que la provincia indonesia de Bali y la isla de Boracay, en el centro de Filipinas.

La Gran Barrera de Coral de Australia y la ciudad portuaria de Fremantle reciben nominaciones, al igual que Queenstown en Nueva Zelandia, un centro de deportes de aventura en la Isla Sur.

Finalmente, el Trans-Bhutan Trail de Bután y las históricas Rutas de la Seda de Uzbekistán son algunos de los terrenos menos transitados en las selecciones de este año.

Medio Oriente

Qatar y su capital Doha tienen la atención de todos este año, por albergar la Copa del Mundo de 2022 este diciembre, mientras que el destino emergente de puertos de aventura de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos también hizo el corte.

Qatar

África

La capital de Kenia, Nairobi, y la capital de Ruanda, Kigali, son las selecciones urbanas de TIME en África. También se recomiendan Franschhoek de Sudáfrica, conocido por sus bodegas, y el Parque Nacional del Bajo Zambezi de Zambia.

Nairobi

El Parque Nacional Hwange de Zimbabue es la selección final del continente.