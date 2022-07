La tercera en discordia entre Fernanda Callejón y su ex

A fines de junio, y después de varios rumores que venían trascendiendo en los medios, María Fernanda Callejón confirmaba su separación de Ricky Diotto, su marido y quien también es el padre de su hija Giovanna. “Llegamos a la conclusión de que ésta es la mejor decisión para nosotros, pero sobre todo para ella - por su hija- y su desarrollo individual”, decía parte del comunicado que ella había enviado a los medios.

Después de esta confirmación, se filtraron unos supuestos chats entre su ex y una mujer, que datan de marzo, cuando él todavía estaba en pareja con Callejón. “¿Son una pareja abierta o cuando tomás vino se te da por ver qué onda?”, le pregunta la joven en la conversación de WhatsApp y él explica: “Funcionamos como familia, pero cero juntos hace años. Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Vivo con ella, pero cada uno hace su historia (...) dormimos en cuartos separados”. Luego él sin filtro la piropeó. “Qué ganas de cruzarte en la calle y mirarte a los ojos”, le escribió según se vio en la conversación que compartieron en el ciclo de El Trece, Socios del Espectáculo.

“Cuando salieron esos famosos chats y esos comentarios, con Ricky estábamos bastante bien. Eran chats de una supuesta infidelidad que él, que hasta el día de hoy me lo niega. Está todo bien, pero cuando se trata de personas, de dolor y con una menor en el medio, que es mi hija, ahí soy una leona. Me parece que hay cosas que tienen que tener límites”, había manifestado María Fernanda en LAM (América).

Quién es la involucrada

Martina

Lo cierto es que este martes, Karina Iavícoli fue por más y confirmó quién sería la joven del chat. “La persona con la que Ricky Diotto se escribía, se escribe, con la que mantendría, mantiene una relación se llama Martina”, expresó en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y detalló: “Es una chica de Tandil, pero vive en Capital Federal. Tiene un showroom de ropa y accesorios”. Pero en ese momento, brindó la información más polémica: “El punto es que ella está en pareja hace bastantes años con un músico muy reconocido, no sé si él está al tanto de que ella se escribe y se ha visto con Ricky Diotto. Es la pareja de Iván Noble, tienen una relación que van, vienen, él le lleva unos años y por lo que yo sé, ellos siguen saliendo”. De hecho, un dato no menor es que Julieta Ortega, ex del cantante y madre de su hijo Benito, la sigue en Instagram.

Martina e Iván Noble

Antes de que salieran a la luz estos chats, Diotto había publicado un fuerte comunicado tras su separación. “Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer. Fue hace 11 años. Al mes me fui a vivir con ella. Juntos, viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. A mí, conocerla me cambió la vida para siempre. Fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger”, escribió el músico y compositor en Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores.

Sin dar demasiadas precisiones sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar la decisión de separarse, Diotto admitió: “Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades, ni nada que se parezca. Simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie”.