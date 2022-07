El Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom) ofrece varios beneficios para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Becas Progresar y jubilaciones. Uno de ellos es la posibilidad de acceder a telefonía celular para llamadas e internet a precios increíbles, desde los $200 mensuales.

Por otra parte, la entidad otorga tablets gratis para beneficiarios de Anses, monotributistas y trabajadores registrados a través del programa Conectando con Vos. El objetivo de estos beneficios es que exista un alcance a las tecnologías para todas las personas y reducir la brecha digital.

El IMEI es un código único de 15 dígitos pregrabados por el fabricante del teléfono celular para identificarlo mundialmente.



Si estás por comprar un equipo, ingresá su IMEI en ➡️ https://t.co/v8tW2zSN08 y verificá si está habilitado.

¡No te arriesgues a que sea bloqueado! pic.twitter.com/vVWk7d5Ts3 — ENACOM (@ENACOMArgentina) July 11, 2022

En paralelo, ya sin un nuevo IFE 4 o Refuerzo de Ingresos, la Anses continúa con la entrega de extras de $18.000 para AUH y AUE, acreditando el saldo de prestaciones y mantiene disponibles los Créditos Anses 2022 para cinco grupos.

Prestación Básica Universal Enacom 2022

La Prestación Básica Universal Obligatoria es un beneficio de telefonía celular, la telefonía fija, Internet y la televisión para los sectores más vulnerables.

Se trata de un apoyo a aquellas personas que no pueden afrontar el pago de los planes de los servicios.

Planes de celular baratos

Telefonía móvil a $150

En este plan cuenta con las siguientes prestaciones:

- 500 minutos para llamadas a celulares de la misma compañía.

- 50 minutos para llamadas a celulares de otra compañía.

- Sitios web y 0800 liberados (gob.ar / gov.ar / edu.ar / educ.ar / uba.ar)

- WhatsApp gratis solo para texto en todo el mes.

Telefonía móvil con internet a $200

Incluye un paquete de datos de 1 GB mensual.

Celular con internet a $18 por día

A solo $18, el plan ofrece 50 MB por día para el acceso a internet.

Quiénes acceden a los planes para celular de Enacom

Los grupos que pueden acceder a la Prestación Básica Universal Obligatoria de Enacom son:

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, como así también sus hijos entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar.

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con ingresos que no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

- Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

- Jubilados y pensionados con una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

- Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

- Titulares del seguro de Desempleo.

- Usuarios y usuarias incorporados e incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares.

- Titulares de las Becas Progresar.

- Beneficiarios de programas sociales.

- Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

- Entidades de Bien Público definidas por la Ley 27.218.

Cómo pedir planes para celular de Enacom

Los trámites de Prestación Básica Universal (PBU) no se realizan a través de Mesa de Entradas ENACOM.

Los beneficiarios alcanzados por la medida podrán acceder a la PBU realizando una declaración jurada en el siguiente link: https://www.enacom.gob.ar/declaracion-jurada-prestacion-basica-universal_p4798. Una vez completada, se debe enviar al prestador del servicio, quienes deberán garantizar el acceso.