Denunció el robo de su auto y recordó dónde estaba estacionado

¿A quién no le pasó de olvidarse dónde dejó el coche? La internauta compartió su experiencia en Twitter y rápidamente se hizo viral, aquí la historia

El gran despiste que una joven vivió con su coche el pasado 10 de julio se ha hecho viral en Twitter. Acudió a la red social a desahogarse y, aunque no lo esperaba, sus palabras ya acumulan más de 50.000 'me gusta'.

Soy un 10 pero : pic.twitter.com/Mn4NaqtwNM — coco (@Alelugod) July 11, 2022

La usuaria compartió dos imágenes para contar el inicio y el final del susto que sufrió a la salida del cine, cuando pensaba que le habían robado el vehículo. Sin embargo, sus sospechas no eran ciertas.

En la primera fotografía, la tuitera aparece llorando junto a un texto que ella misma escribió. "Yo saliendo del cine pensando que me habían robado mi carro y solo no me acordé dónde estaba estacionada", se lee.

La joven acompañó estas palabras con una retahíla de emojis de payasos para reírse de ella misma. Y es que incluso llegó a contactar con la Policía.

"Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con los polis", concluyó en la siguiente imagen, donde aparece estacionado el coche de los agentes.

El error de esta usuaria reúne cerca de 53.500 'me gusta' y cuenta con más de 2.500 retuits. "Ya me arrepentí de subir esto", se sinceró después, ya que no contaba con que su experiencia llegase tan lejos. Por suerte, todo se quedó en un susto.

Cayó la venta de autos usados por la falta de stock

Se realizaron en junio 133.930 vehículos en los registros de toda la Argentina, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Esto significa que la actividad cayó 5,81 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado, cuando se vendieron 142.194 autos usados.

Frente al último mayo (138.552), la venta de usados cayó 3,34 por ciento. Y el acumulado anual llegó a 782.505 transferencias, una suba de apenas el 0,01 por ciento contra el primer semestre de 2021, período en el que se vendieron 782.402 unidades.

“Desde la salida de la cuarentena la venta de vehículos usados se encuentra estancada. La comercialización es como una rueda, un mes sube y otro baja. En junio paso esto último. Lamentablemente llegamos al primer semestre del año y el mercado no alcanza a despegar”, dijo el secretario de la CCA, Alejandro Lamas.

El directivo confesó que le “llama la atención que mientras que el sector interno está deprimido, la producción y exportación de vehículos crece”. “Ante este escenario y en la medida que el gobierno encuentre el rumbo (tanto político como económico) deberíamos llegar a fin de año con cifras de venta similares al año 2021″, concluyó.

Los autos usados más vendidos de la Argentina

En junio, como ya es habitual, el Volkswagen Gol y Gol Trend volvió a ser el auto usado más vendido del país. De este modelo se transfirieron 8.180 ejemplares, muy por encima de sus perseguidores más inmediatos: Chevrolet Corsa y Classic (4.911) y Toyota Hilux (4.076).