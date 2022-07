Gladys, la Bomba tucumana, se grabó haciendo la coreografía robótica de Shakira. Su intención fue imitar los movimientos de la colombiana en el videoclip de “Te felicito”.

Animarse y divertirse fueron las claves del video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gla Jimenez 💣 (@gladyslabomba18)

Muchos de sus seguidores la felicitaron por el coraje y por su nueva figura, otros le dijeron que “estaba haciendo papelones”.

La intérprete hizo oídos sordos a las críticas y minutos después publicó otro video en el que apareció bailando música árabe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gla Jimenez 💣 (@gladyslabomba18)

La Bomba tucumana se convirtió en una chica fitness

Luego de varios años renegando con su peso, la Bomba tucumana decidió convertirse en otra mujer. Se puso a entrenar, mejoró su alimentación y en poco tiempo su cuerpo cambió de forma drástica. Tanto es así que sus seguidores a veces no la reconocen.

En sus redes, Gladys compartió algunos de los entrenamientos y varios usuarios quedaron impactados al ver sus abdominales. “¡No podés estar así!, “Que bella!”, “Tu fuerza de voluntad es infinita”, “Sos una morocha sabrosona”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Los detractores también se dieron una vuelta por el Instagram de la cantante y la acusaron de hacerse una cirugía bariátrica. Sin embargo, ella jamás lo reconoció ni tiene cicatrices en la panza que lo evidencien.

La Bomba tucumana negó haber tomado suplementos dietarios para adelgazar

La cantante puso el grito en el cielo cuando una marca de suplementos dio por hecho que ella había eliminado sus kilos de más gracias al producto. Cansada, se contactó con su abogado para iniciar las acciones legales correspondientes, y luego hizo un feroz descargo en el que reafirmó que bajó de peso con esfuerzo.

“Yo tengo arriba de mi cuerpo y mi mente un cambio increíble producto de cambios alimentarios. Hago un gran sacrificio para sentirme bien. Trabajé por mi salud física porque quiero verme linda. Soy una artista y quiero verme bien por ustedes”, sostuvo.

“Estoy más linda que nunca”: Gladys “La Bomba Tucumana” contó los secretos de su transformación

Gladys “La Bomba Tucumana” bajó de peso y está muy contenta con la imagen que le devuelve el espejo, aunque muchos aseguren que adelgazó gracias a suplementos dietéticos y operaciones.

“Estoy más linda que nunca”, pronunció en una nota que le hicieron en Farándula Show sobre esta transformación que dio que hablar. “Soy una mujer de 56. Estoy espléndida y sin bombacha. Divina yo. Me bañé, me perfumé, todo hermoso”, agregó tras mostrar su impactante look para la entrega de los Premios Carlos, en febrero.

Horas después de ese evento, se reportó en las redes sociales para contar cómo fue que logró estar tan delgada, ya que descubrió que utilizaban su nombre para promocionar productos para quemar grasa.

A través de Instagram, la cantante de “La pollera amarilla” lamentó que intenten tirar por la borda el sacrificio que hizo para convertirse en una persona más saludable. “De arranque ya empezamos mal. Mintieron y utilizaron mi nombre y mi imagen para decir que hicieron magia conmigo. No es cierto. Yo tengo arriba de mi cuerpo y mi mente un cambio increíble producto de cambios alimentarios. Hago un gran sacrificio para sentirme bien”, lanzó.

Luego, agregó: “Trabajé por mi salud física porque quiero verme linda. Soy una artista y quiero verme bien por ustedes”. Gladys ya dejó el tema en manos de sus abogados para que lo continúen por la vía legal, y piensa ir hasta las últimas consecuencias.