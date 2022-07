Por qué se distanciaron Catherine Fulop y Gabriela Sabatini

Ángel de Brito reveló detalles del cruce entre la ex tenista y la esposa de Osvaldo Sabatini. La actriz respondió a las versiones que circulan

Todo comenzó con una pregunta que un usuario de Instagram le hizo a Ángel de Brito. “¿Qué pasó entre Cathy y Gaby?”, le consultaron a través de una historia en referencia a Catherine Fulop y su cuñada, la tenista Gabriela Sabatini. Y la respuesta del conductor de LAM fue contundente: “Bolonqui”. A partir de ese momento, comenzaron todo tipo de especulaciones. Y se llegó a elucubrar que, a raíz de una discusión familiar, la venezolana y la hermana de su marido, Ova Sabatini, se habían enemistado para siempre.

El comentario de Ángel de Brito que despertó sospechas

Varios usuarios especularon con que la actriz se cruzó con la tenista por la herencia de los Sabatini. Sin embargo, al enterarse de que todos hablaban del tema, Cathy puso paños fríos al asunto y se desentendió.

“Nooo, nada que ver. ¡Ni me di cuenta de que no la seguía! Ya la estoy siguiendo de vuelta. Nuestra relación, igualmente, nunca fue por redes. ¡Gaby es lo más!”, pronunció en diálogo con Teleshow.

Cómo se llevan Gabriela Sabatini y Catherine Fulop

Catherine Fulop y Gabriela Sabatini habrían tenido una dura discusión

Catherine Fulop y Ova Sabatini se vieron por primera vez en 1993, cuando ella aún estaba casada con Fernando Carrillo. Se cruzaron en el set de grabación de la novela Déjate querer y el flechazo fue inmediato. Cuando ambos resolvieron sus situaciones sentimentales, empezaron una vida juntos y la familia del actor la recibió con los brazos abiertos.

Fulop entabló un hermoso vínculo con su cuñada, Gabriela Sabatini, que se convirtió en una gran compiche. La complicidad entre ellas era tan grande que Cathy fue su celestina con Ricky Martin. “Él con Gaby tuvo un ‘touch and go’, cuando uno está probando si te gusta o no. Me acuerdo que fue a dar un concierto a Uruguay, la invitó a verlo y ella fue. Y luego quedaron como amigos”, recordó hace unos meses durante una entrevista.

Sabatini volvió a jugar a los 52 años junto a su amiga Gisela Dulko

Hace poco más de un mes, Sabatini fue noticia por volver a jugar a los 52 años junto a su amiga Gisela Dulko. Lo hizo en el estreno del torneo de Leyenda de Roland Garros, donde la dupla argentina venció a la pareja conformada por Lindsay Davenport y Mary Joe Fernandez, de los Estados Unidos, por un doble 6-3.

Fue toda una atracción para el público que ocupó los asientos en la Suzanne Lenglen poder ver a la mejor tenista de la historia argentina. Y Gaby, al igual que su compañera, disfrutaron de lo que fue su regreso, esta vez al polvo de ladrillo de uno de los torneos más importantes del mundo. “Había nervios”, fue una de las primeras palabras que dijo Sabatini tras el triunfo ante la pareja estadounidense.

“Es todo nuevo. Es la primera vez que juego en esta cancha. Cuando entramos en calor fue especial. Fue una emoción enorme”, siguió la jugadora que supo ser abanderada argentina en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y se llevó una medalla de plata en su única experiencia olímpica. Y luego no pudo contener las lágrimas de la emoción. “No quiero llorar, pero cada día, cada instante fue un pequeño momento de felicidad. Conozco esta cancha, sentí algo de tensión, fue algo especial. Qué puedo decir, gracias por compartir todos estos momentos y días. Gracias por haber venido”, declaró en inglés con la plaqueta que se llevaron las argentinas del polvo de ladrillo francés.