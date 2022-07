Mauri Lastra conquistó y se fue al Team Montaner

El cantante se presentó en las audiciones a ciegas con el tema "Aire" de Axel. Los jurados destacaron su particular voz y se quedó con un lugar en el reality

Una nueva semana en La Voz Argentina y las audiciones a ciegas están en su última etapa. Cada uno de los participantes que se presentaron este lunes en el show buscó impactar a los jurados, con el objetivo de integrar sus equipos. Y, por su parte, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky prestaron mucha atención a los cantantes que pasaron por el escenario con el fin de detectar esos talentos que no se pueden dejar pasar.

Mauricio Lastra fue el primer participante en enfrentar las audiciones a ciegas el lunes. Para su carta de presentación frente al jurado y a los televidentes, el tucumano eligió el tema "Aire" de Axel y logró que Ricardo Montaner se de vuelta. Minutos más tarde, el joven cantante le confesó a Marley que soñaba estar en el equipo del artista venezolano.

En la devolución, los especialistas aplaudieron el talento vocal del joven, y Mau y Ricky le aconsejaron orientar su voz hacia ritmos melódicos, en la línea de Romeo Santos. "No descartaría alguna canción de tipo cuarteto", recomendó la folclorista. "Amo Tucumán", le dijo Ricardo al darle la bienvenida. Mauricio Lastra se mostró muy agradecido y dispuesto a enfrentar el próximo desafío.

Un compositor que se abre camino

El cantante y compositor de “Te confieso”, en una entrevista recordó sus inicios y afirmó que su gusto por la música surgió desde la niñez, lo que lo motivó para arrancar su carrera de manera autodidacta. Luego comentó que esa pasión lo llevó a ingresar en una escuela de canto y aprender a tocar diferentes instrumentos musicales.

A la hora de escribir sus letras, aseguró que “le inspiran historias ajenas y lo que escucha uno en una charla de amigos, es una inspiración inmediata”.

Además, reconoció que “es un sueño vivir de la música, que las canciones que haga le gusten a la gente, porque sin público no hay artista. Quiero poder transmitir lo que yo siento, para mí es muy importante”.

Lali y un reclamo muy especial

Los jueces de “La Voz Argentina” tienen la costumbre de regalarles algo a los integrantes de su equipo cuando son dados de alta, sin embargo, hace varias audiciones que Lali no consigue destacarse por eso y, tras haberse quedado con una de las voces más disputadas, Montaner le dijo adrede que le regalara algo.

La situación fue muy incómoda para la jueza del reality show, ya que realmente no tenía nada para ofrecerle; además, el cordobés Tomás Barani estaba decidido: “Yo quiero la campera de jean”. Sin embargo el reclamo del chico no pudo ser satisfecho porque la cantante no la tenía consigo.

El cordobés fue valorado por su coach, que en el backstage dijo: “Hizo una versión de uno de los temas más conocidos del mundo y la hizo personal y con onda. También, más allá de su versatilidad, demostró una seguridad para ser chico que me sorprendió. Una vez que me di vuelta y lo vi, su combo me pareció diferente y copado”.