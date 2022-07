“Ni Cristina ni Macri representan a la Argentina”

Santi Maratea fue el primer invitado +Entrevistas, el flamante programa de LN+ que cada medianoche conduce Luis Novaresio. El influencer habló de todos los temas y no eludió referirse a la realidad argentina actual. En ese sentido, aseguró que no les cree a los políticos y que se sintió decepcionado tanto por Cristina Kirchner como por Mauricio Macri. “Ni Macri ni Cristina representan a la Argentina”, sentenció.

Maratea contó cómo fueron sus primeros trabajos como influencer y luego se refirió a las campañas solidarias que organizó para diferentes causas, como la recaudación de 220 millones de pesos que realizó para ayudar a los bomberos a combatir los incendios de Corrientes a comienzos de este año. A raíz de esto, Novaresio quiso saber si al influencer le interesaba formar parte de algún organismo institucional. O ser presidente, como muchos habían sugerido.

“¿Qué sería institucional, un rol en el estado, que me paga el estado a mí?”, preguntó Maratea, y ante la afirmación de Novaresio, señaló: “No, no me gusta, no quisiera. No es un país donde los pagos del estado sean transparentes o no hayan generado grandes conflictos. El concepto de ñoqui no existe en otros países, y lo primero para ser un ñoqui es que te pague el estado”.

Con respecto a llegar a ser primer mandatario del país, el joven, que recientemente cumplió 30 años, señaló: “Hay una fantasía de que como presidente es más fácil tener todas las herramientas para crecer, tirar una idea y que germine y dé frutos. Si como presidente realmente fuese más fácil todo eso, me divierte, pero...”.

“Si viene un partido, con gente piola, honesta, ¿Lo pensás?”, intervino Novaresio.

“Imagino que hablamos en chiste”, respondió el influencer. “No, porque yo conozco gente con mucha trayectoria que me dice: ‘Este pibe tiene condiciones”, respondió Novaresio.

En relación a eso, Maratea respondió: “Soy alguien con un hambre muy genuino de que mejoren las cosas y estoy enamorado de la Argentina, que es mi país. Eso es lo que hace parecer que sería un buen presidente”. A continuación, el joven relató cuál sería su aspiración para el país: “Tengo muchas ganas de saber cómo sería el primer mundo de la Argentina, cómo seríamos si fuésemos primer mundo, pero no sé si pasará algún día”.

“No les creo a los políticos”

“¿Le das bola a los políticos?”, inquirió, entonces, el conductor de +Entrevistas. “No. No les creo, me cuesta mucho, es como que tengo ese prejuicio de que la sociedad quiere erradicar sobre ciertos colectivos, pero no les creo. Los he visto mentir a algunos. Vos también. Vos sos el famoso entrevistador de la frase de: ‘Vos sabés que sí'”. El influencer se refería a una entrevista que le hizo Novaresio a Cristina Kirchner en 2017, cuando la actual vicepresidenta contestó con esa frase cuando el periodista le preguntó si le había dicho toda la verdad en la conversación.

“¿Qué pasa con Cristina?”, preguntó entonces el conductor. “Muchas cosas, es como alguien que hace muchos años está en nuestra vida, como una tía”, respondió Maratea. “¿Te da ganas de visitar a la tía Cristina?”, fue la pregunta de Novaresio. “No, es más como alguien que me ha decepcionado. Nunca ella directamente, pero su imagen pública. Nunca tuve mucha esperanza, pero cuando arrancó era más chico y tenía un discurso bastante integrador, de progreso en comunidad, con la juventud y diversidades, que tiene que ver con eso”.

“Si te invita a tomar el té, ¿Vas?”, interrogó el conductor. “Intentaría que no pase”, fue la respuesta del influencer.

Siguiendo con los referentes políticos del país, y con la metáfora de la familia, Novaresio preguntó: “¿Con el tío Mauricio?”. “Con el tío Mauricio tampoco me junto”, contestó el joven. “Cristina te decepcionó, ¿Mauricio?”, inquirió el periodista. “También -respondió Maratea-. Para mí no existe esa polaridad. Conozco cosas sucias de los dos. Lo que pasa con la política es que hay muchas grietas. Cristina tiene una justificación y Macri otra, pero los resultados son muy parecidos: hay un nivel de oscuridad en el país en los últimos años que no es tan fácil como decir es uno o el otro”.

Para cerrar con el tema, el influencer aseveró: “Para mí, ni Macri ni Cristina representan a la Argentina”. “Fueron presidentes”, aclaró Novaresio. “Pero fueron presidentes el primer día que los votaron. Pero después de cuatro años... Ya sabemos lo que son los dos. Tampoco nunca voté a ninguno de los dos, entonces tiene sentido que para mí no representen a la Argentina. No la que soñamos”, remató Maratea.

Fuente: La Nación