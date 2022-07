Grabois acusó a Batakis de anunciar un "ajuste"

Juan Grabois, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), lanzó este lunes una fuerte crítica al Gobierno nacional tras referirse a los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, a los cuales definió como "el dogma de los organismos de Washington". Además, amenazó con un "plan de lucha popular".

"Al mismo tiempo que te están anunciando un ajuste y un alineamiento absoluto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) te dicen cosas tiernas, como 'tenemos que cambiar los planes por trabajo' o 'los movimientos sociales son buenos'", comenzó diciendo el referente social en diálogo con María Laura Santillán para La Mañana de CNN (CNN Radio).

"Eso es lo que más me molesta de este gobierno: el doble discurso y la hipocresía", lanzó. En ese sentido, habló en relación al plan de segmentación de tarifas de luz y gas y opinó: "Está muy mal que el poder argentino subsidie la energía a los de Puerto Madero, Recoleta y Barrio Parque, donde además suelen vivir los políticos de todos los signos".

Además, Grabois manifestó que hay un proceso de concentración económica "propio de los países bananeros" donde empresas multinacionales y "tres empresaurios manejan la cosa y nadie toca sus intereses".

"Lo que más me duele es lo que no se dijo, ¿Cuáles son las medidas redistributivas para jubilados y laburantes registrados por debajo de la línea de pobreza? ¿Y para los que más perdieron su poder adquisitivo desde 2015 que son los trabajadores informalizados?", cuestionó.

Por otro lado, comentó que su esencia "es la del militante social" y a pesar de las diferencias también es parte del Frente de Todos por ser "simpatizante y votante" más allá de no tener un cargo público. "Tenemos tres diputados que los promovimos nosotros", dijo en referencia a Natalia Zaracho, Fede Fagioli e Itaí Hagman.

"Algunos sectores empresaurios son los que siempre les van bien, aunque a la Argentina le vaya mal, y tienen poder con todas las instancias del Estado. Hay niveles de corrupción sistémicos que nadie tiene el coraje de ponerle una bomba, metafórica", afirmó.

Grabois volvió a presionar por el Salario Básico Universal

Cuando se conoció la noticia de la designación de Batakis como titular del Palacio de Hacienda, Grabois expresó que se "reservaba las felicitaciones" para cuando implementara el Salario Básico Universal. "¡Cazá la birome y no te demores por favor!", le había pedido a la flamante ministra, a través de Twitter.

Consultado sobre esa medida, el dirigente social sostuvo que la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no fue la que dijo que no había Salario Básico Universal". Sin embargo, indicó que la portavoz Gabriela Cerruti lo descartó con "un argumento en que no daban las cuentas".

"Los pobres son los que más sufren la ineficiencia y la política podría decir que les toquen el bolsillo a ellos también, sería un gesto noble", consideró, al mismo tiempo que ejemplificó que tanto jueces como los políticos "podrían bajarse el sueldo".

"Con el mismo espíritu de hace 15 días, tenemos la obligación de iniciar un plan de lucha por medidas para los sectores populares", advirtió el referente de Patria Grande sobre el mensaje a Batakis en sus redes sociales. "El 13 vamos a hacer asambleas por todo el país", sentenció.