Durante el fin de semana, Guillermina Valdés y su excuñada Ana Paula Dutil celebraron sus cumpleaños con una espectacular fiesta en la que reunieron a familiares y amigos. Tal cual revelaron en sus redes sociales, cenaron en un restaurante top de San Isidro y terminaron soplando las velitas ante la atenta mirada de los invitados.



En medio de los festejos, Guillermina Valdés hizo referencia a Marcelo Tinelli, con quien rompió hace tan solo algunas semanas atrás y tras más de nueve años de relación. Lo cierto es que la empresaria contó que su expareja le envió un emotivo mensaje de cumpleaños y que fue el primero en saludarla.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Revista Pronto (@revista_pronto)

"Siempre, ¡obvio, cómo no nos vamos a saludar!", dijo luego de que un periodista le consultara si el conductor le escribió para desearle un muy feliz cumpleaños. Asimismo, confesó que le mandó un mensajito "a las 12:01, ¡un genio!".

La indirecta de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli a través de un particular mensaje a Lolo

Comenzado el mes de mayo Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés blanquearon su nueva crisis y separación al confirmárselo a Ángel de Brito, quien lo anunció desde LAM (América TV). Desde ese entonces el conductor se mostró muy unido a sus cinco hijos en distintas actividades través de sus redes sociales, mientras que la modelo prefirió mostrar su costado empresarial dedicado de lleno a su línea de cosmética.

En tanto, la ex de Sebastián Ortega por aquel entonces compartió un par de historias virtuales desde su cuenta de Instagram donde le dedicó un profundo mensaje a Lolo, el hijo que tiene en común con el conductor y empresario televisivo, pero pareciera ser un tiro por elevación destinado a su hoy ex pareja.

Así Guillermina Valdés siguió sus impulsos y, desde sus historias virtuales compartió una imagen de Lorenzo Tinelli leyendo en el que puede leerse "La felicidad para mí" en clara referencia a la importancia de compartir tiempo con los afectos; mientras que unas horas después subió una frase referida a lo que ella entiende cómo se logra la confianza, la gratitud y la felicidad en la vida: "Quien siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. Quien siembra amor, cosecha felicidad".

Recodemos que ésta no es la primera crisis y separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en los años que llevan juntos. Muchos hablan de los efectos de la pandemia y la difícil convivencia de la familia ensamblada con los 8 hijos entre los de él, los de ella y Lolo. No obstante, en las últimas horas Mica Tinelli no descartó que pueda haber una nueva chance entre su padre y la modelo.

Guillermina Valdés contó que se asociará con Ana Paula Dutil, su excuñada

Antes de celebrar sus cumpleaños juntas, Guillermina Valdés contó que comenzará un nuevo negocio y que se asociará con su excuñada Ana Paula Dutil."Acá estamos con Anita, éramos concuñadas y amigas, y quedamos siendo solo amigas", dijo la mamá de Lorenzo Tinelli en un video en el que se las ve juntas.

Asimismo, agregó que "tenemos muchas cosas en común, las dos somos cancerianas... Nuestros hijos son primos…". Posteriormente revelaron que se asociarán, pero todavía no brindaron detalles sobre el nuevo proyecto que las tiene muy entusiasmadas.