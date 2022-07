Marcelo de Bellis adelantó detalles de Casados con Hijos

Dos años y medio después de su fecha de estreno inicial, finalmente en enero del 2023 Casados con hijos tendrá su merecida versión teatral y el gran interrogante, sin Érica Rivas en el rol de Maria Elena, es cuál será el motivo en el argumento que la aleje de la historia y con quién estará Dardo, Marcelo de Bellis.

El actor, que ahora está haciendo la comedia Vamos a contar mentiras, con Viviana Saccone y Darío Lopilato, se mostró feliz por nuevo formato que tendrá al sitcom. “Estamos afianzándonos con el libro y está todo listo. Hasta que no lo vea... se ha postergado tanto, pasaron tantas cosas, era impensada la pandemia, en el 2020n devolvimos 76 mil entradas, y si Dios quiere volvemos”, dijo en Agarrate Catalina por La Once Diez.

Su personaje, Dardo Fuseneco, estaba siempre acompañado por Maria Elena, pero la actriz que la interpretaba Erica Rivas, ya no estará: “Ha sufrido una crisis matrimonial importante, no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero de ahora no puedo contar nada porque sería tremendo”.

No va a estar solo

“¿Va a estar solo?”, insistió la conductora y él solo adelantó: “No te lo puedo decir, puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo, y hasta ahí puedo contarte”.

En abril de este año Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis se sacaron varias fotos a través de las cuales confirmaron el gran regreso de la ficción y confirmando también la salida de Rivas. “Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista ¿Por qué tengo que explicar esto si es algo que es muy fácil de entender? Me echaron, me echaron por romper las pelotas, es así. Me echaron porque soy un grano en el orto. Si no, ¿por qué?”, había dicho en enero pasado en el ciclo Caja Negra.

Aún le resulta increíble la devolución del público: “Es tan atípico lo que pasó con Casados con hijos, yo no recuerdo un caso similar. Hace más de 17 años que estamos en pantalla y el programa cada vez que se repite gana en su franja. Se espera que el teatro sea un suceso y creo que va a ser así”.

“Siempre me da mucha tristeza cuando las mujeres no acompañan pero siento que es parte de un camino que cada una va teniendo como puede, con los miedos con que nos enfrentamos en general las mujeres, puedo entender incluso cosas que van en mi contra, puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo. Porque a mí me lo da. Entonces, entiendo que puede pasar porque es un dolor para mí. Una piensa que del otro lado está solamente el opresor pero no, a veces también están tus propias compañeras, y eso es duro. La verdad que es duro... Pero también puede pasar. Por eso es tan importante juntarse y acompañarse con mujeres que te apoyan”, había dicho sobre sus compañeras de elenco.