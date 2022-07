La Virgen de Itatí apareció en una foto de la Luna

Asombrados por cómo se reflejaba la luna sobre el río Paraná, dos jóvenes correntinos decidieron fotografiar e inmortalizar el momento y se llevaron una enorme sorpresa: una silueta azul se desprendía de la imagen.

En ese marco, los chicos no tuvieron dudas al respecto y coincidieron en la imagen reflejaba la figura de la Virgen de Itatí.

“Es la silueta de la Virgen, es muy clara”, relató Guillermo Alcorta a un medio de noticias local.

Y agregó: “La foto la tomó mi novia Magalí Ibánez el día jueves 7 a las 00.30. La intención era sacar una foto a la luna, pero vimos una particular imagen que salió a lado, la mayoría vemos la silueta de la virgen de Itatí”.

Vale recordar que el 9 de julio pasado se celebró el día litúrgico de la Virgen de Itatí, reina y patrona de los correntinos.

La foto fue tomada en víspera a la celebración. ¿Habrá sido un mensaje, un milagro?.

Virgen de Itatí: patrona de Corrientes

La historia que vincula a esta advocación de la Madre de Cristo con los correntinos, tiene su origen en una de las orillas del Río Paraná.

Los relatos alrededor de la figura religiosa datan del siglo XVI, cuando en los primeros años un grupo franciscano arribó a las costas de tierra que eran posesión del cacique Yaguarón.

Los visitantes trajeron consigo una imagen de la Inmaculada Concepción que fue ubicada en el que sería el primer oratorio construido a mano, lugar al que acudían a venerarla los indios guaraníes.

Al pasar el tiempo, una tribu atacó la zona y la estatuilla desapareció sin dejar rastros, aunque apareció días después sobre unas rocas blancas en la costa del río, cerca de la pequeña capilla que le habían construido.

Virgen de Itatí: el milagro

Acto seguido, los guaraníes la devolvieron a su lugar original, pero no tardó en volver a abandonar el sitio. Los lugareños no encontrar otra explicación que no fuera el obrar divino.

La historia se repitió en distintas ocasiones por lo que los franciscanos resolvieron dejarla en el lugar que la habían encontrado, debido a que "era una elección de María", y trasladar la comunidad en la que vivían hacia allí.

En una de las oportunidades que la imagen desapareció, la encontraron posada sobre una piedra que irradiaba luz y, según reza la leyenda, una música de procedencia desconocida acompañaba aquella postal.

Se dice que aquellas rocas eran piedras calizas o blancas, que en guaraní se traduce a itá morotí, dando su abreviación el origen al nombre de la Virgen de Itatí, “punta de piedra”.

Un siglo más tarde de la llegada, los misioneros construyeron un nuevo oratorio en honor a la santa a tan sólo unos metros del río. Entonces se comenzó a poblar la zona que luego se conocería como el municipio de Itatí.

Fray Luis de Gamarra era un sacerdote del lugar y presenció la primera transfiguración de la Virgen. Sobre el hecho, expresó: “Se produjo una extraordinaria mudanza del rostro y estaba tan linda y hermosa que jamás tal la había visto”.

Hoy en día, la Basílica de Itatí es una de las más importantes de la región, y la Virgen de Itatí una de las figuras que más devotos reúne a lo largo del territorio nacional. Paraguayos, uruguayos y brasileros suelen cruzar el charco para alabar a la Inmaculada.