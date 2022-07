El Negro Ibarra, nuevo DT de Boca, habló de Izquierdoz

En los últimos días Boca Juniors sufrió una revuelta de cambios. Uno de ellos, de los más importantes en el plano futbolístico después del despido de Battaglia tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, fue la salida de su capitán, Carlos Izquierdoz, del equipo titular.

Hugo Ibarra, el nuevo técnico que reemplazó al León y que estará hasta diciembre en el banco, lo limpió en su segunda práctica.

Qué dijo el Negro sobre esta situación

"Fue una decisión técnica, para eso soy el entrenador, tengo la responsabilidad, creí que era lo mejor para el equipo", se sacó el problema rápido de encima Ibarra, de 42 años, no dejó lugar a la repregunta y se agarró de un argumento futbolero.

Ibarra evitó hablar del trasfondo y de lo que sería el verdadero motivo de la salida del capitán de Boca del 11: la discusión con el Consejo de Fútbol por los premios de la Copa antes de jugar con el Corinthians, que se hizo viral y que expuso nada menos que un referente como Darío Benedetto en la arenga previa al partido con el Timao ("Ayer nos trataron de perdedores", dijo el 9).

Claramente, esa primera decisión fuerte que tomó el ex lateral por derecha que ganó 15 títulos con la camiseta de Boca, no fue gratis. Todo lo contrario. Porque Marcos Rojo, quien festejó su gol a San Lorenzo mostrando la cinta de capitán y cruzando toda la cancha para abrazarse con Izquierdoz, dejó en evidencia el malestar por esa decisión.

Y no sólo expuso la bronca porque el Cali haya salido del equipo siendo que además es uno de los jugadores con mejor rendimiento del plantel, sino que aparte de eso le declaró una guerra pública al Consejo de Boca que lidera Juan Román Riquelme.

Ibarra es el nuevo DT de Boca

Pese a ser el campeón de la pasada Copa de la Liga, la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Corinthians fue un golpe difícil de asimilar en Boca Juniors y en busca de dejar atrás la crisis futbolística este mediodia, anunciaron que Hugo Ibarra será el técnico del equipo hasta fin de año, algo que sorprendió a los hinchas que esperaban un técnico de categoría, tras la salida de Sebastián Battaglia.

Ante este escenario, el club de La Ribera decidió llamar a una conferencia de prensa para calmar los ánimos, aunque nunca aclaró quiénes serán los interlocutores. Se especula que podría haber definiciones sobre el cuerpo técnico luego de la derrota con el Ciclón. ¿Confirmarán a Hugo Ibarra hasta diciembre?

"Había una enorme convicción de parte del Consejo y la dirigencia. Nos queremos tomar el tiempo necesario para tomar la mejor decisión (para elegir otro DT). Creemos que es lo mejor para el momento. Vamos a tratar de acompañar a este cuerpo técnico hasta el último día, tienen todas las características para hacer un gran trabajo", explicó Bermúdez.

Por su parte Ibarra aseguró: "hoy estoy muy feliz. Quiero mucho a este club que me ha dado muchísimo. Como jugador dejé todo, y hoy me toca un rol importante y un desafió muy lindo", además agregó "hablé con los jugadores. Esto es día a día. Estoy convencido de lo que queremos armar, va a ser el reflejo del trabajo diario. Me gusta jugar con un jugador suelto, en Reserva lo hice y pude salir campeón en dos oportunidades. Pero la Primera es otra cosa".