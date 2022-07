River puso sus ojos en una de las figuras de la Liga

Aunque quedó fuera de la Copa Libertadores en octavos de final a manos de Vélez Sarsfield, River Plate sigue apostando fuerte dentro del mercado de pases para satisfacer todas las necesidades de Marcelo Gallardo.

En las últimas horas logró destrabar la situación de Miguel Borja, quien ya se encuentra en el país para estampar su rúbrica que lo unirá al Millonario por los próximos años. Los de Núñez le pagarán a Junior de Barranquilla y Palmeiras (compartían la ficha del hombre de la Selección de Colombia) un monto superior a los 7 millones de dólares.

Gabriel Ávalos supo defender la camiseta de la selección de Paraguay

Sin embargo, en Núñez no se conforman y van por más para suplir la ida de Julián Álvarez, quien el domingo fue presentado de manera oficial por el Manchester City. La ofensiva es una zona del campo donde el Muñeco no encuentra variantes confiables. Ante la lesión de Matías Suárez sus principales cartas en ataque fueron Lucas Beltrán (regresó antes de tiempo de su préstamo en Colón) y Braian Romero.

Ante este escenario, el nuevo apuntado en River Plate es el delantero paraguayo de Argentinos Juniors Gabriel Ávalos. El futbolista, de 31 años, es una de las principales figuras del Bicho de La Paternal y llegó a ser convocado para defender la camiseta de la Albirroja en la Copa América de Brasil 2021 y en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El lungo delantero (1.90 metros), que en anteriores mercados de pases sonó con fuerza para Boca Juniors, es una de las cartas ganadoras de Gabriel Milito. En lo que va del año marcó 8 goles y brindó 5 asistencias en 19 presentaciones.

El oriundo de Edelira, Itapúa, el 9 de julio de 1991, cuenta con una larga trayectoria dentro del fútbol argentino: Defensores de Cambaceres, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Crucero del Norte, Nueva Chicago, Godoy Cruz y Patronato. En su país jugó para Libertad, Tembetary, Independiente de Campo Grande y General Díaz. También tuvo pasos por Chile (Deportes Concepción) y Uruguay (Peñarol).

Según informa TyC Sports, para destrabar la negociación el Millonario podría incluir al delantero Braian Romero, quien dejó un buen paso por el club al lograr el ascenso a la Primera División. Vale recordar que los de Núñez tienen tiempo para cerrar su fichaje hasta el 8 de agosto producto de la venta de Enzo Fernández al Benfica.

Además de Miguel Borja, River Plate concretó en este mercado de pases la vuelta de Lucas Beltrán y el desembarco de Rodrigo Aliendro, quien era una de las figuritas difíciles al estar en la órbita de Independiente, Boca y equipos de Brasil.

Las primeras palabras de Miguel Borja

El delantero colombiano está listo para ser el refuerzo de River Plate

Antes de iniciar su periplo hacia Buenos Aires, el delantero habló frente a los micrófonos de los medios que se acercaron al aeropuerto. “Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el que no, que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico. Siempre estuve trabajando y es eso lo que en realidad pasó”, aclaró en charla con ESPN.