En Boca ratificaron a Ibarra como DT hasta fin de año

Jorge Amor Ameal, junto al Patrón Bermúdez, confirmaron al ex lateral derecho como entrenador del Xeneize hasta fin de año. Qué dijo Riquelme

Pese a ser el campeón de la pasada Copa de la Liga, la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Corinthians fue un golpe difícil de asimilar en Boca Juniors y en busca de dejar atrás la crisis futbolística este mediodia, anunciaron que Hugo Ibarra será el técnico del equipo hasta fin de año, algo que sorprendió a los hinchas que esperaban un técnico de categoría, tras la salida de Sebastián Battaglia.

Ibarra es la cabeza del tridente técnico que seguirá al frente de Boca

Ante este escenario, el club de La Ribera decidió llamar a una conferencia de prensa para calmar los ánimos, aunque nunca aclaró quiénes serán los interlocutores. Se especula que podría haber definiciones sobre el cuerpo técnico luego de la derrota con el Ciclón. ¿Confirmarán a Hugo Ibarra hasta diciembre?

"Había una enorme convicción de parte del Consejo y la dirigencia. Nos queremos tomar el tiempo necesario para tomar la mejor decisión (para elegir otro DT). Creemos que es lo mejor para el momento. Vamos a tratar de acompañar a este cuerpo técnico hasta el último día, tienen todas las características para hacer un gran trabajo", explicó Bermúdez.

Por su parte Ibarra aseguró: "hoy estoy muy feliz. Quiero mucho a este club que me ha dado muchísimo. Como jugador dejé todo, y hoy me toca un rol importante y un desafió muy lindo", además agregó "hablé con los jugadores. Esto es día a día. Estoy convencido de lo que queremos armar, va a ser el reflejo del trabajo diario. Me gusta jugar con un jugador suelto, en Reserva lo hice y pude salir campeón en dos oportunidades. Pero la Primera es otra cosa".

Sobre la salida de Izquierdoz, el nuevo DT de Boca afirmó que "fue una decisión táctica".

Riquelme rompió el silencio y habló sobre la crisis en Boca

En Boca las cosas no están bien. Los malos resultados, la salida de Bataglia y los dardos de los jugadores hacia la gestión de Juan Román Riquelme generaron un mal clima en el club.

Riquelme y Delgado, en un palco de la Bombonera

En la previa, Juan Román Riquelme habló a través de un audio de WhatsApp que fue transmitido por Radio 10, y señaló que “las cosas están bien”.

“Tenemos 18 meses que van a molestar bastante, hay que tener paciencia. Las cosas van bien”, expresó el ídolo, en clara referencia a las elecciones que celebrará la institución en 2023.

Sobre la salida de Battaglia, Riquelme aseguró que se tomaron “las decisiones que había que tomar con mucha calma y seguridad”.

Por ahora, el plantel se mantiene con Hugo Ibarra al frente del equipo hasta finde año, junto a Leandro Gracián y Mariano Herrón.

Izquierdoz se iría al fútbol mexicano

Boca vive momentos convulsos, después de los mensajes de referentes como, Marcos Rojo o el Cali Izquierdoz, que fue apartado del equipo titular sin motivo alguno y en las próximas horas se iría a jugar al fútbol mexicano.

En los próximos días podría confirmarse la desvinculación del zaguero central que lleva cuatro temporadas y media en el club.