Europa recomienda la cuarta dosis contra el Covid en ancianos

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomiendan que las segundas dosis (cuarta dosis) de refuerzo de las vacunas Covid-19 se consideren para personas entre 60 y 79 años y personas con condiciones médicas que las pongan en alto riesgo de enfermedad grave.

En abril de 2022, ambas agencias recomendaron que las personas mayores de 80 años fueran consideradas para un segundo refuerzo. Sin embargo, las agencias señalaron en ese momento que podría ser necesario también considerar segundos refuerzos en personas de entre 60 y 79 años y personas vulnerables de cualquier edad si hubiera un rebrote de infecciones.

Es fundamental que las autoridades de salud pública consideren a las personas de entre 60 y 79 años

Con una nueva ola en Europa, con tasas crecientes de ingresos en hospitales y unidades de cuidados intensivos (UCI), es fundamental que las autoridades de salud pública consideren ahora a las personas de entre 60 y 79 años, así como a las personas vulnerables de cualquier edad, para un segundo refuerzo. Estos podrían administrarse al menos cuatro meses después del anterior, con un enfoque en las personas que han recibido un refuerzo anterior hace más de 6 meses. Las vacunas actualmente autorizadas continúan siendo altamente efectivas para reducir las hospitalizaciones, enfermedades graves y muertes por Covid-19 en el contexto de las variantes emergentes del SARS-CoV-2.

Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, explicó que «nuestras vacunas contra el COVID-19 funcionan y ofrecen buenos niveles de protección contra enfermedades graves y hospitalizaciones. Con los casos y las hospitalizaciones aumentando nuevamente a medida que ingresamos al período de verano, insto a todos a vacunarse y reforzarse lo más rápido posible. No hay tiempo que perder.

«Hago un llamado a los Estados miembros para que implementen segundos refuerzos para todas las personas mayores de 60 años, así como para todas las personas vulnerables, de inmediato e insto a todos los elegibles a que se presenten y se vacunen. Así es como nos protegemos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestras poblaciones vulnerables».

«Actualmente estamos viendo un aumento en las tasas de notificación de casos de Covid-19 y una tendencia creciente en las admisiones y la ocupación de hospitales y UCI en varios países, impulsada principalmente por el sublinaje BA 5 de Omicron», dijo el Dr. Andrea Ammon, director de ECDC.

«Esto marca el comienzo de una nueva ola de COVID-19 generalizada en toda la Unión Europea. Todavía hay demasiadas personas en riesgo de infección grave por COVID-19 a las que debemos proteger lo antes posible. Necesitamos recordarle a la gente la importancia de la vacunación desde la primera inyección hasta el segundo refuerzo. Tenemos que empezar hoy», apuntó.

Cómo es la situación en la Argentina

En la Argentina la tercera dosis no la tienen el 40% de la población; se estima que alrededor de 12 millones de personas no la recibieron, mientras que para la cuarta dosis debería existir una estrategia muy específica y muy reglada para que todos los mayores de 60 -y por qué no 50 y menores de 50 con factores de riesgo- puedan vacunarse si pasaron más de cuatro meses de la última dosis”.

A su turno, el médico infectólogo pediatra Eduardo López (MN 37586) destacó que “tanto las últimas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como lo que pasa en Europa demuestran que el COVID-19 no desapareció y en la Argentina, a pesar de que no se está testeando de manera regular, eso lo reflejan los alrededor de 25.000 casos por semana que se reportan, lo que implica 100 mil al mes, un número muy alto”.

En ese contexto, al especialista le preocupa que “falta que 35% de la población esté vacunada con tres dosis y eso significa que no está adecuadamente protegida”. “Proyecto País reveló que el 100% del virus que circula en Argentina es la variante Ómicron y sus sublinajes con lo cual si el país no aumenta el ritmo de vacunación va a seguir teniendo casos -observó-. Por otro lado, el riesgo es que se introduzca una nueva variante (como en países de Europa con variante de la India) y eso llama a estar muy atentos”.

Para López, “hay que insistir en que quienes recibieron la vacuna Sinopharm el nivel de protección no es óptimo para estas variantes, por lo que además de la dosis adicional que debieron haber recibido oportunamente, CABA y la provincia de Buenos Aires ya está convocándolos para una quinta dosis, en la que recibirán la vacuna Moderna, que se vio que aumenta la eficacia frente a Ómicron”.

En la misma línea, el médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065) hizo hincapié en que “en la población argentina hay que insistir en la vacunación; es necesario que los que no lo hicieron reciban su refuerzo porque es lo que garantiza una mejor protección frente a Ómicron y sus subvariantes”.

“La pandemia no terminó y la única manera de controlarla es justamente estando bien vacunado”, insistió el experto, quien aprovechó para recordar que “un tema no menor es que aquellas personas que tienen indicación es importante que en esta época del año estén vacunadas además contra la gripe estacional”.