Las vacaciones de Zaira Nara y Jacob tras la crisis

Pese a que es una figura pública, Zaira Nara no está acostumbrada a hablar de su vida privada. Mucho menos cuando se trata de temas poco felices que prefiere dejar en la intimidad de su hogar. La modelo viene de atravesar una fuerte crisis de pareja con Jakon Von Plessen que ella misma reconoció, aunque sin dar demasiadas precisiones, justamente porque no le gusta referirse a nada que tenga que ver con su familia.

“Sé que ustedes trabajan de esto, y me incluyo, al igual que yo. Un día estamos de este lado. Es todo lo mismo. Trataron todo con mucho respeto, pero también quiero decirles que a mí me duelen un montón esas cosas. No es que digo ‘bueno, estoy acostumbrada’. Jamás me acostumbro a que se hable de mí. Me cuesta mucho y me cuesta el hecho de tener que exponer todo. Hay un límite que a mí me repercute en la intimidad, de decir: ‘No sé hasta qué punto tengo ganas de contar en la tele cada movimiento de mi vida’”, dijo en mayo pasado cuando confirmó la crisis luego de mucho tiempo de rumores y especulaciones.

Crisis de pareja

Por aquel entonces, también se permitió revelar los motivos que llevaron a la pareja a transitar una crisis. “Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío”, indicó quien durante el verano pasado viajó al sur para acompañar a Jakob en su trabajo, pero que debió regresar a fines de febrero para que sus hijos se reincorporen en el colegio: son padres de Malaika y Viggo.

“Yo pongo un stop (freno) porque mis hijos son chiquitos y claramente siempre necesitan más de la mamá”, agregó en su momento. “Pasa en todas las parejas...”, continuó sobre la crisis: “No te doy a decir: ‘estamos atravesando nuestro mejor momento’, pero nada que salir a anunciar o declarar. También hay un tiempo para cada cosa. No estoy diciendo que estoy separada -sostuvo-, pero tampoco sé si lo diría a los gritos”.

Lo que sí se encargó de aclarar fue que sus crisis de pareja nada tuvo que ver con el hecho de que Jakob Von Plessen haya sido cómplice de Mauro Icardi en su encuentro con Eugenia la China Suárez en París. “Mi familia tiene una estructura suficiente para que eso no haya roto nada, realmente”, explicó al respecto.

Viaje a Uruguay

Tiempo después, y ya sin haber realizado más declaraciones públicas, Zaira y Jakob compartieron un romántico fin de semana en Colonia (Uruguay). Si bien la modelo evitó publicar imágenes junto al padre de sus hijos, fueron fotografiados mientras daban un paseo por la calle. Y la semana pasada emprendieron un viaje familiar programado con anterioridad: fueron a visitar a Wanda Nara a Europa.

Italia

El primer destino fue Italia. Allí, incluso, celebraron el cumpleaños de Jakob en lo que fue una de las primeras muestras públicas en sus redes sociales: hacia tiempo que Zaira no posteaba nada con su pareja. “Mis amores”, escribió la conductora y luego lo saludó por su día.

En Italia, además de celebrar el cumpleaños de Jakob, Zaira se reencontró con su hermana Wanda, quien viajó desde París con sus hijos, y con su madre Nora Colosimo, quien se dijo que estará a cargo de sus nietos además de disfrutarlos. Luego, la modelo y su pareja decidieron emprender un viaje romántico y solos: por caso, Malaika y Viggo se quedaron con la empresaria en su casa de la capital francesa, junto a Mauro Icardi y sus primos y abuela.

Solos en Grecia

El destino elegido fue Grecia. Allí disfrutaron de las paradisíacas playas y ella también aprovechó la oportunidad para cumplir con algunos compromisos laborales: realizó una producción fotográfica que compartió en sus redes sociales y también publicitó su línea de maquillajes.

Publicó en su Instagram -red social en la que tiene casi cinco millones de seguidores- distintas fotos de sus días en Santorini y en uno de los álbumes mostró un romántico momento que vivió con Jakob: se tratan de dos selfies similares que tomó ella y en las que su pareja está sonriendo a cámara.

“Más lindos”, escribió Wanda Nara, y también le envió un pícaro comentario a su hermana haciendo referencia a que ella y su marido quedaron a cargo de los niños. “Trancu vos, que a los pollos los tengo controlados”.