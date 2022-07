Silvina Batakis descartó una devaluación

Este lunes, la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció una serie de medidas que apuntan a controlar la inflación y el salto del dólar. El próximo jueves se espera el anuncio oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que marca la pauta de los incrementos en los precios del último mes.

"El dólar está en equilibrio"

La ministra de Economía, Silvina Batakis, afirmó que el tipo de cambio "está en equilibrio" y que existen acciones especulativas sobre el dólar. Por otro lado, aseguró que se irá hacia un esquema de tasas de interés positivas.

"El tipo de cambio tiene que ser competitivo para las exportaciones y las importaciones", agregó.

Segmentación de tarifas: el viernes abre el registro para anotarse

Se mantienen las metas del acuerdo con el FMI

La ministra Batakis afirmó que "se mantienen las metas con el FMI", en el marco del acuerdo firmado para el pago de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri.

Batakis: "Debemos dar orden y equilibrio a las finanzas"

La ministra de Economía insistió en la necesidad de tener control sobre el gasto y para eso anunció que habrá medidas para frenar el incremento del gasto público.

"No vamos a gastar más de lo que tenemos", afirmó Batakis y en ese marco dijo que la administración pública no aumentará el gasto por encima de la inflación y que no habrá nuevos ingresos de personal al Estado.

Reunión con Scioli antes de la conferencia

La ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió con ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli antes de brindar la conferencia de prensa en donde presentará un nuevo paquete de medidas.

Cuáles son las medidas que se anunciarían

La reunión entre Fernández y Batakis se desarrolló este domingo, entre las 17:30 y las 20,. El objetivo fue analizar el paquete de medidas que se comenzarán a aplicar a partir de esta semana. La expectativa está en saber si mantendrá el rumbo de acuerdo a su antecesor en el cargo, el exministro Martín Guzmán o si los cambios serán más radicales o atenuados.

Precios

Entre los trascendidos de la reunión, uno de los ejes será pedirle a las empresas productoras de alimentos y otros rubros que moderen sus precios a cambio de ir liberando el cepo cambiario. Con el fin de ir definiendo las medidas, Batakis había mantenido largas reuniones con su equipo de trabajo durante el sábado pasado, al mismo tiempo que mantuvo contactos con representantes del sector empresario.

Segmentación de tarifas

Por otro lado, se supo que se podría anunciar la segmentación en las tarifas de servicios, una medida que impulsaba el antecesor Martín Guzmán, y que no pudo concretar por sus cortocircuitos con la Secretaría de Energía.

Importaciones y cepo al dólar

Asimismo, se apuntaría a atender los cuellos de botella por las medidas restrictivas hacia la importación, con segmentación en los sectores afectados. De esa manera se definirían los sectores que continuarán con las restricciones y otros que podrán obtener mayores márgenes de maniobra en cuanto a las divisas.

Inversiones

Además, se impulsaría un cambio regulatorio en cuanto a las ART y el área de Seguros, entre otras, que es demandado por inversores institucionales.

Fuente: Ámbito