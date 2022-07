Barby Franco confirmó que espera un hijo con Burlando

“Hoy nos vemos en La noche del domingo, vuelvo, estoy mucho mejor de salud y les voy a contar algo que es indisimulable”. Con esas palabras, Barby Franco anticipaba en sus stories de Instagram el gran anuncio que iba a hacer en el programa que conduce Mariano Iúdica en la pantalla de América. Sin embargo, nadie podía esperar que la noticia era la más feliz de todas: la llegada de su tan esperado primer hijo junto a Fernando Burlando. Así es, la modelo comunicó frente a toda la audiencia que está embarazada.

Fue el conductor el encargado de darle el pie para que lo cuente públicamente: “Yo le dije una cosa a los productores, y ellos sabían y yo no. ´¿No estará...no será...?´. Por eso tuvo que faltar la semana pasada y hoy lo estoy viendo desde acá”. Entonces, sin mucho más preámbulo, la exparticipante de La Academia expresó, mostrando su incipiente pancita: “¿Me pongo de perfil?”.

“¡Habemus bebé!”, anunció ella, con una gran sonrisa. “Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal”, detalló. Y continuó: “Es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días”. Muy emocionada, también relató lo buscado que fue este embarazo: “La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos: ´No puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino”. “Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”, señaló conmovida.

Su reacción al enterarse

En tanto, también reveló su reacción al enterarse: “Cuando vi el test y decía que era positivo de dos semanas, fue shockeante (...) Era raro que no me venía porque yo soy muy reloj, pensé que era de toda la estimulación, alguna hormona que quedó dando vueltas, no entendía mucho. Y fue un flash enterarme”. Además, contó cómo se lo comunicó a su pareja. “Estaba en el baño sola. Burlando en un partido de polo, en otra. Y lo llamé al toque, también se quedó shockeado. Nos quedamos los dos en shock, llorando. No lo grabé, ¿podés creer?”.

“Todavía no voy a decir el sexo, me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Si sale con los genes de los dos, miedo”, lanzó entre risas. Y cerró: “Estoy pensando nombres, pero podemos hacer un juego, escucho ideas”.

Situación complicada

Sin embargo, todavía no quiso revelar el sexo del bebé en camino, y aclaró que también están atravesando una delicada situación familiar. “Ya lo sé, estoy de 16 semanas, pero estamos pasando por un montón de sensaciones rarísimas como familia porque justo esta semana la mamá de Fer tuvo un ACV, le mando un beso enorme. La estamos pasando un poco medio bajón”, comentó.

Comentarios en redes

A mediados de junio, Barby se había mostrado indignada por los rumores de embarazo tras publicar una foto en bikini. En los comentarios, muchos usuarios le preguntaron si estaba en la dulce espera, e incluso algunos la felicitaron sin que ella confirmara ni desmintiera la información. Cansada de las especulaciones, realizó un contundente llamado de atención. “¡Cansada del acoso en fertilidad! ¡Duele! ¡Más que nada cuando uno está en la lucha! ¡Más de una me debe entender!”, expresó la también panelista. Y reposteó la contestación de Ángel de Brito, a quien le habían preguntado si la pareja estaba esperando un bebé, y el conductor de LAM lo desmintió inmediatamente.