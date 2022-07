Preocupa nuevamente el faltante de gasoil en la provincia

La escasez de gasoil continúa y los dolores de cabeza de los transportistas. En los últimos días el problema recrudeció y complicó el abastecimiento de materia prima a algunos ingenios y a otras actividades productivas.

Las postales de la crisis reaparecieron en el interior tucumano, como en el mes pasado. Otra vez la desazón de los choferes en las largas colas de los camiones, en la interminable espera para cargar el combustible.



Algunos opinan que ahora la crisis es peor que la de semanas atrás. La imagen más patética se observó a lo largo de la avenida del Bicentenario, en Concepción, que conduce hacia la rotonda de acceso a la traza nueva de la ruta 38. Ahí se formó el sábado una cola de transportistas cañeros y de limón de más de un kilómetro.

Algunos llegaron a esperar hasta 24 horas para cargar gasoil en la estación de YPF de esa zona. El transportista Juan Valdez, de Gastona Sud, fue uno de los que más esperó, y eso que estaba entre los primeros. “Estoy desde ayer -por el viernes- a la tarde y me pasé toda la noche aquí porque no tengo combustible ni para llegar a casa. Al mediodía nos dijeron que recién a la tarde llegará el camión de la petrolera. No me queda otra que seguir aquí”, se lamentó.



“Aunque desde el Gobierno aseguran que las cosas van a mejorar, la realidad que vivimos nosotros es que todo sigue igual. Esta situación nos genera pérdida de tiempo y de dinero” apuntó.

Valdez dejó su camión estacionado y un pariente llegó en una camioneta para llevarlo a su casa para que se alimente.

Órdenes

Algunos ingenios garantizan la provisión de gasoil desde sus propios surtidores. Otros, como La Trinidad, entregan órdenes de carga a los camioneros para determinada estación de servicio. Y es ahí donde aparecen los problemas. Casi todas venden en cantidad limitada.

Según el transportista Valdez, otro problema es la falta de actualización de las tarifas de transportes que tienen fijadas los ingenios. “Hay empresas que siguen pagando montos iguales a cuando el gasoil estaba a menos de $ 100” aseguró.

“Peor que antes”

“La falta de gasoil no desapareció. Y eso se advierte en estos momentos en que algunos productores paralizaron su actividad porque no tienen combustible para mover sus maquinarias y transporte. La oferta no está cubriendo la demanda”, apuntó Agustín Guillén, de la Unión de Cañeros del Sur (UCS). “Los anuncios de mejoras de la situación nos generó cierto optimismo, pero ahora nos damos otra vez con las extensas colas de camiones cerca de las estaciones de servicio”, advirtió.

Los precios del gasoil oscilan entre $ 157 y $ 250 el litro. Y precisamente es el más caro el que solo se consigue sin problemas. “Por las dificultades que estamos atravesando, a la escasez de combustible la sentimos peor que el mes pasado”, señaló el empresario transportista Carlos Ortiz. “En mi caso, el sábado permanecí alrededor de seis horas esperando cargar. Y solo conseguí 140 litros. Es muy poco para trabajar en una jornada, teniendo en cuenta que para ir a la estación gasté 20 litros”, afirmó.

“Esta situación afecta los márgenes de ganancia. Estamos en un mercado donde se consigue combustible a precios elevados”, se quejó. Ayer domingo el combustible que recibieron las expendedoras se agotó rápidamente.

Un estacionero apuntó que reciben una cantidad limitada de gasoil y lo venden por cupo. “La demanda creció porque se intensificó la zafra azucarera y otras actividades productivas. Por eso aparecieron de nuevo los problemas. Hay escasez desde hace meses, y esa es la realidad”, afirmó.

