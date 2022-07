Apareció el auto del hombre de 79 años desaparecido desde el viernes

La hija de Manuel Mohamed, Fátima, en declaraciones realizadas a Los Primeros TV confirmó que esta madrugada luego de un llamado encontraron el auto de su papá, un Fiat Cronos de color gris. Estaba en los alrededores del Complejo Muñoz, en la zona norte de la capital, sin signos de violencia, totalmente cerrado con la alarma puesta, pero sin rastros del hombre de 79 años que permanece desaparecido desde el viernes por la tarde.

Ese día fue visto por última vez por sus familiares, cuando dijo que iba a una farmacia en busca de medicamentos para tratar su enfermedad. Es así que salió cerca de las 17 desde Junín al 2.400 hacia Virgen de la Merced y San Martín, pero con el correr de las horas y al no volver a su casa, la familia comenzó a sospechar que algo raro pasaba y comenzaron a buscarlo. Manuel no respondía a los llamados al celular y el último registro de WhatsApp era de las 21:50.

Después de algunos llamados con claras intenciones de sacar provecho y obtener dinero a cambio, la familia recibió este lunes a la madrugada el aviso de un vecino del Complejo Muñoz, en avenida Juan B. Justo al 2.500, que permitió encontrar el Cronos gris que pertenece a Manuel. Estaba cerrado con la alarma puesta y sin signos de violencia.

La policía puso a resguardo el vehículo y con las primeras luces del día procederá a realizar las pericias pertinentes para profundizar la investigación. Lo único que hizo hasta ahora sobre el auto, fue comprobar que no había nada en su interior.

Fátima manifestó que es la primera vez que les toca vivir una situación como esta. Explicó que su papá es un hombre que no tiene deudas, es un jubilado estatal que no gasta más de lo que tiene y que no tiene enemigos. Además, indicó que suele manejarse solo, no tiene ningún tipo de problemas que haga suponer que se haya extraviado.

También relató que la División Delitos Telemáticos de la Policía de Tucumán localizó el dispositivo móvil de Manuel en una zona completamente ajena a las que podría haberse dirigido comúnmente, esto es en Bolivia y Asunción. Sin embargo, no han tenido novedades sobre operativos basados en esta pista.

Quien desee aportar datos que puedan llevar al posible paradero del hombre, pueden hacerlo a los siguientes números de teléfono: 3816404309 y 3816400504.