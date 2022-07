Nicole Neumann quiere ser mamá: “Me visualizo embarazada"

Tras un año de relación, Nicole Neumann y Manu Urcera están más que consolidados como pareja. Tal es así que varias oportunidades, la modelo expresó sus deseos de agrandar la familia con el corredor.

Este sábado, ella conversó con Catalina Dlugi y al ser consultada acerca de si se visualiza embarazada, afirmó: “Sí. Me encanta y más cuando encontrás una persona a la que le querés dar todo lo que te pide por una cuestión de amor”.

Además, destacó que le encanta cómo su pareja se relaciona con sus hijas: “Manu les da todo. Él es lo más y le encanta ir de vacaciones con ellas, y cuando no vienen las extraña”.

Nicole Neumann sorprendió a Manu Urcera por cumpleaños

Este sábado Manu Urcera cumple años y Nicole Neumann le dedicó un romántico posteo con postales de sus viajes y paseos.

“Feliz Cumpleaños a una de mis personas favoritas en este mundo!!! ( pues 👧👧👧)”, dijo haciendo referencia a Indiana, Allegra y Sienna -sus tres hijas fruto de su relación con Fabián Cubero-.

“Feliz vuelta al Sol! Feliz Vida!!!! Manu Urcera te amo con todo mi”, concluyó junto al hashtag “la persona que robó mi corazón”.

Pero la sorpresa no terminó ahí: es que por la mañana, Nicole voló hasta San Luis para encontrarse con el piloto de automovilismo y pasar junto el cumpleaños.

“Ya casi llego a ti amore. Si esto no es amor ya no sé… (fóbica volando sola con cielo nebuloso) Manu Urcera feliz cumpleaños (no me vine anoche por acto de hijas)”, explicó en sus stories.

Nicole Neumann habló de la posibilidad de conocer a Luca

En una reciente entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Nicole Neumann se refirió a la posibilidad de conocer a Luca Cubero, el hijo de Fabián Cubero y Micaela Viciconte.

Las hijas de Nicole Neumann conocieron a su hermanito, Luca. (Foto: instagram/fabiancubero)

Al ser consultada sobre la relación de sus hijas con el pequeño de dos meses, aseguró que sus disfruten con emoción de su crecimiento. “¡Mis hijas están súper bien! Ellas son re maternales. Les encantan los chicos, los bebitos”, dijo orgullosa.

Ante la consulta sobre si ya conoció a Luca, Nicole reveló que aún no tuvo la oportunidad. Y sobre la posibilidad de que se dé ese encuentro, Neumann cerró: “Qué sé yo, quién sabe”.

¿En qué quedó el tema del casamiento con Manu?

Nicole Neumann está desesperada por casarse con su pareja, José Manuel Urcera, pero él todavía no se lo propuso. Así afirmó Paula Varela en Socios del espectáculo, luego de que la notera del programa entrevistara a la jurado de Los 8 escalones del millón.

“¿En qué quedó el tema del casamiento con Manu?”, le consultó la movilera.

“No sé, pero fue algo que instalaron acá, yo no salí a decir nada”, le contestó Nicole, entre risas.

Luego, de regreso al estudio, Rodrigo Lussich retomó el tema del casamiento: “Es cierto, se lo preguntó Guido (Kaczka) y ella coquetea con esa idea, pero no confirma y queda como que se lo dicen los otros”.

“Ella dijo ‘me gustaría una fiesta’, la verdad que tampoco fue terminante, hizo como un chiste”, acotó Adrián Pallares.

“Ella se quiere casar de acá a Luján, ida y vuelta”, disparó Paula completamente segura. Y agregó: “Él no le propone todavía, por eso estamos…”.

“Lo que pasa es que él también es chico, ella ya es su tercera administración”, añadió Pallares.

“Y él se iba a casar con la novia anterior, esa que dejó por Nicole. Había sido una relación de muchos años, ellos se conocían de la misma zona, y él conoce a Nicole cuando ellos estaban en crisis”, recordó Mariana Brey.