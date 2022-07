La graciosa apuesta de Djokovic y Kyrgios antes de la final

Novak Djokovic (3º) está ante una oportunidad clave: se encuentra a un partido de poder alcanzar su 21er Grand Slam y, de ese modo, descontarle uno a Rafael Nadal (4º) en la lista de los jugadores que más títulos majors ganaron en la historia, con 22. Es por eso que este domingo, a las 10 (ESPN 2), intentará salir con todo para imponerse su experiencia en estas situaciones contra Nick Kyrgios (40º), que jugará su primera definición en esta clase de eventos.

Pero antes de que llegue la hora de la verdad y mientras en el estadio principal del All England Lawn Tennis Club se estaba jugando la final femenina entre Elena Rybakina (29ª) y Ons Jabeur (2ª) que ganó la kazaja, ambos jugadores se cruzaron en las canchas destinadas a los entrenamientos e intercambiaron una curiosa charla que capturó el periodista Sasa Ozmo, de la cadena serbia Sport Klub.

El australiano y el serbio, que busca un séptimo título en la hierba inglesa y un 21º Grand Slam, no han estado siempre en tan buenos términos: "Te han hecho falta cinco años para decir algo bueno sobre mí", bromeó Djokovic en la red social.

Sin embargo, el diálogo no terminó ahí en los pasillos del club, dado que luego la siguieron en las redes sociales. Tanto es así que el oceánico replicó un tuit del periodista anteriormente citado y le preguntó si ya eran amigos. En ese momento, Nole le contestó: "Si me invitás a tomar algo o a cenar, acepto. Quien gana mañana, paga". Y, como era de esperar, Nick no tardó en subirse al barco de la apuesta y redobló la jugada. "Trato hecho. Vayamos a un boliche y volvámonos locos", escribió en sus historias, a las que agregó algunos emojis.

Novak Djokovic, número tres del mundo, busca este domingo su séptimo título de Wimbledon, y el cuarto consecutivo desde 2018, en una final potencialmente explosiva donde debe superar el peligroso juego y las habituales tretas del controvertido tenista australiano Nick Kyrgios, que llegó a la final tras la baja de Rafael Nadal del torneo.

“Una cosa es segura, va a haber fuegos artificiales emocionales”, aseguró el serbio al meterse en su 32ª final de un Grand Slam y octava de Wimbledon. De las anteriores, solo perdió en 2013, contra el escocés Andy Murray aupado por el público británico.

Sumando cuatro Wimbledon consecutivos, el campeón serbio busca entrar en el exclusivo club formado por Bjorn Borg, Pete Sampras y Roger Federer. Y obtener su 21º título de Grand Slam, persiguiendo a Rafa Nadal que tras ganar este año el Abierto de Australia y su 14º Roland Garros tiene ya 22 grandes trofeos.

Este es además el último gran torneo del año para Djokovic, ya que sin vacunarse contra el covid-19 no podrá viajar a Estados Unidos para disputar el US Open.

Pero para conquistarlo, deberá apagar el fuego del polémico australiano, genial con la raqueta y a menudo irritante con su comportamiento. “Nunca antes le he ganado un set. Espero que esta vez sea diferente. Voy a jugar otra final en Wimbledon, espero que la experiencia juegue en mi favor”, deseó el serbio el viernes.

Djokovic y Kyrgios solo se han enfrentado en dos ocasiones, en cuartos de final del torneo de Acapulco en 2017 y tres semanas más tarde en octavos de final de Indian Wells. En ambas ganó el cáustico australiano en rocosos partidos.

Kyrgios, 40º tenista del mundo, que nunca ha disputado una final de Grand Slam, pasó automáticamente a la final cuando el jueves Nadal anunció que se retiraba debido a una lesión en la zona abdominal, poniendo fin a su sueño de sumar victorias en los cuatro grandes torneos en el mismo año.

El australiano, de 27 años lleva años abonado a las polémicas. Además de rechazar tener un entrenador y no participar en muchos de los torneos, ha dado mucho que hablar por su comportamiento en las pistas.

En la tercera ronda de Wimbledon protagonizó un muy tenso partido contra el griego Stefanos Tsitsipas, que perdió los nervios por su “circo” y acabó lanzando una bola en dirección del público y otra de la pared. Ambos jugadores fueron amonestados y multados por su comportamiento. Tsitsipas lo tildó de “abusón” con “un lado diabólico”, pero desde entonces el australiano ha mostrado una actitud más comedida.

El excampeón John McEnroe, controvertido jugador en su juventud y ahora comentarista de televisión, se declaró encantado con el espectáculo de Kyrgios. “Está siendo profesional, me encanta. Es una de las personas más inteligentes que he visto, dentro y fuera de la pista”, dijo el estadounidense a la BBC.