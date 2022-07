El incómodo accidente que tuvo Lourdes Sánchez en una cita

Siempre los puntos de encuentro que propone Andy Kusnetzoff en PH, Podemos hablar (Telefe) generan momentos de anécdotas y reflexiones que sorprenden tanto a los presentes en el piso como a los televidentes.

Este sábado Lourdes Sánchez estuvo invitada junto a Juan Alberto Mateyko, Ruggero, Agustina Kämpfer y Martín Tetaz; y sorprendió con su experiencia al revelar el inesperado accidente que sufrió durante una fiesta de año nuevo y la improvisada -aunque efectiva- solución que consiguió.

La bailarina dio un paso al frente cuando el conductor pidió que se acercaran al punto de encuentro “quienes hayan vivido un papelón memorable”. En pareja hace casi trece años con Pablo El Chato Prada, la anécdota se remonta a los inicios de su noviazgo. Además se refirió a la propuesta de casamiento que le hizo el productor y la razón por la que la rechazó.

Frente a la mirada atenta de los invitados, la conductora de Comer para creer (El Nueve), relató el inesperado percance que tuvo durante una salida romántica. “Era una fiesta de fin de año de una productora muy grande, a donde a mí se me ocurre ir con un vestido blanco hasta el piso, divino; parecía tipo diosa griega con una coronita de oro”, describió, y anticipó que aquel elegante outfit resultó el menos indicado por lo que sucedió después.

El incómodo momento de Lourdes Sánchez en una fiesta de fin de año

“Estábamos en el momento de baile, mucha gente, todos muy apretados, y de repente siento que viene algo”, explicó con pocas palabras. La otra mujer presente en el piso, Agustina Kämpfer, fue la única que entendió exactamente lo que había pasado y le repreguntó: “¿Te indipusiste ahí, en ese momento?”, algo que Lourdes afirmó.

“Conté mal los días parece, y al ser blanco el vestido se notaba mucho en serio”, señaló, todavía avergonzada por el mal momento.

Sin embargo, eso no le impidió seguir disfrutando de la fiesta tras improvisar una efectiva solución con lo que tenía a mano. “Fui al baño, lavé el vestido y me puse a secarlo ahí, con el secador de manos”, contó.

Aunque recordó que mientras esperaba que su vestido estuviese limpio, se paseó en ropa interior por el baño público durante un buen rato. “Encima había muchos famosos porque era una productora muy grande y yo desesperada ahí lavándolo”, recordó avergonzada.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez son padres de Valentín, de 5 años

Cabe recordar que en mayo último, en busca de la palabra del productor, para consultarle si la pregunta sobre pasar el resto de la vida juntos que le hizo a Lourdes a través de las redes sociales seguía en pie. “Siempre es en serio, vamos a ver, está pensando Lourdes, vamos a ver, tenemos ganas. Lo podemos hacer este año tranquilamente, ¿por qué no? Llamaron todos los amigos y ya están organizando”, había asegurado.

Pero lo cierto es que el tiempo pasó y, por el momento, la boda no se concretó. Sánchez, por su parte, brindó una respuesta similar a sus seguidores de Instagram cuando le preguntaron por qué no aceptó: “El otro día me lo propuso, pero cuido la economía, ahora estamos con la casa de Corrientes y todo no se puede... Entre los dos tenemos muchos invitados y sale caro casarse”.