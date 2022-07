Efemérides del 10 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 10 de julio son una larga lista de nacimientos, muertes y otros eventos que recuerdan la Argentina y el mundo.

Entre los nacidos un día como hoy se cuentan el pintor francés Camille Pisarro, el pionero de la escuela técnica argentina Otto Krause y el novelista Marcel Proust. Otros que cumplen años este domingo son la escritora canadiense Alice Munro, el cantante Neil Tennant de The Pet Shop Boys y la actriz colombiana Sofía Vergara.

Por otra parte, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de dos personajes relacionados con la pantalla grande: el actor de doblaje Mel Blanc, una de las voces de Bugs Bunny, y el actor egipcio Omar Sharif.

Además de la fundación de la Bolsa de Comercio, hoy se cumple un nuevo aniversario de este día de 1965, cuando The Rolling Stones consiguió el Nro. 1 del ranking Billboard con su single (I Can’t Get No) Satisfaction.

Todo esto y más, en las efemérides de este domingo

1830 – Nace el pintor francés Camille Pissarro, referente del impresionismo.

1854 – Se funda la Bolsa de Comercio en Buenos Aires.

1856 – Nace en la ciudad bonaerense de Chivilcoy el ingeniero y educador Otto Krause, fundador en 1899 de la primera escuela de enseñanza técnica de la Argentina que hoy lleva su nombre.

1856 – Nace en la localidad de Smiljan (actual Croacia), el ingeniero, físico e inventor Nikola Tesla.

1866 – Se funda la Sociedad Rural Argentina.

1871 – Nace el novelista francés Marcel Proust.

1922 - Nace el boxeador estadounidense Jack Lamotta, inmortalizado por Robert De Niro en la película de Martin Scorsese Toro Salvaje.

1931 – Nace la escritora canadiense Alice Munro, ganadora en 2013 del Premio Nobel de Literatura.

Alice Munro, ganadora en 2013 del Premio Nobel de Literatura

1954 – Nace en el municipio inglés de North Tyneside el cantante y compositor Neil Francis Tennant, vocalista del grupo de tecno pop británico Pet Shop Boys, con el que grabó catorce discos

1962 – Se lanza el primer satélite comercial para comunicaciones: el Telstar.

1964 – Mary Quant, diseñadora, presenta la minifalda por primera vez.

1965 – The Rolling Stones consiguen el puesto número 1 de los Billboard con su hit “I can’t get no satisfaction”.

1972 – Nace la actriz y modelo colombiana Sofía Vergara.

Caption