Los familiares y amigos de la modelo Liliana Caldini la despidieron con una misa en el cementerio Jardín de Paz. La exesposa de Cacho Fontana murió el domingo pasado, a los 71 años, por causas que no trascendieron.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por una de las gemelas que tuvo con el locutor, Antonella. Dos días después, ella dio a conocer la muerte de su papá.

La vida y trayectoria de Liliana Caldini

Liliana Caldini, exmodelo y exesposa de Cacho Fontana falleció cuando tenía 71 años.

La recordada figura pública cobró notoriedad en los años 70 a partir de apariciones en la pantalla chica y grande.

Caldini nació el 26 de agosto de 1951 en Buenos Aires. Estaba estudiando la carrera para ser docente cuando en 1969, a los 18 años, fue elegida para protagonizar una publicidad de Chesterfield en donde se la veía fumando un cigarrillo y bailando al ritmo de “Tiritando”, de Donald. Este hecho la convirtió rápidamente en una de las caras más famosas de la publicidad argentina de aquella época. Gracias a este trabajo comenzó a forjar un nombre y su rostro podía verse en tapas de revistas y canales de televisión.

Liliana Caldini conquistó a todos con su rostro y simpatía en una publicidad de Chesterfield, en donde se la veía fumando y bailando despreocupada mientras sonaba “Tiritando” de Donald.

A partir de ahí, su carrera fue rápido como un cohete. Y pudo explorar no solo su camino como modelo, sino también como actriz, y hasta siendo productora de su exesposo Cacho Fontana.

De hecho, la historia de amor entre ellos surgió cuando ella fue entrevistada en El Fontana show. Un año más tarde, confirmarían su relación. Para ese entonces Liliana ya formaba parte del elenco de Los Campanelli.

En 1970 actuó en la película El extraño de pelo largo, junto a Nacha Guevara y Litto Nebbia, entre otros. Y durante toda la década fue un ícono absoluto.

Continuó trabajando en medios y sobre todo en teatro. Su último trabajo fue en la producción de Hola Primavera, que se realizó en Gorriti Art Center. Hasta la pandemia, condujo el programa Todo tiene música que salía por Radio Nacional. Y nunca asimiló que la reconocieran en la calle por su voz.

Aunque no todas fueron alegrías: “Yo he pasado por enfermedades difíciles, estuve muy complicada por un cáncer, y me ayudó mi actitud. Cuando estoy mal, tengo que salir sola. Porque si no, es como que me debilito, me quita fuerza”, reveló en una entrevista que le hizo La Nación. “Me gustaría vivir mientras me pueda valer por mí misma”, confesó en ese momento.

La familia fue su sostén en los momentos difíciles: las gemelas Antonella y Lumila que hoy tienen 43, y dos nietos, a quienes definió como lo mejor que le pasó en la vida.

Jamás renegó ni de su edad ni de su belleza. “¿Sabés qué le pedí al fotógrafo recién? Que no me haga Photoshop. ¿A quién le voy a mentir mi edad? Además, no necesito, a mí me rejuvenecieron mis nietos”, señaló en aquella entrevista.