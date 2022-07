Cada vez que el calendario marca del día 8 del mes, Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña recuerdan a su hija Blanca con sentidos posteos en Instagram. La expareja sufrió la pérdida más dolorosa el 8 de septiembre de 2012, y a pesar de las diferencias que tuvieron tras su separación, nunca dejaron de acompañarse en las fechas que más los movilizan; además de ser padres de sus tres hijos varones. Esta vez fue el actor chileno quien homenajeó a la niña de 6 años con una foto inédita donde se los ve disfrutando de unas vacaciones en la playa.

Después de publicar dos postales de ramos de rosas blancas, una tradición que mantiene desde el primer mesario, el protagonista de El primero de nosotros compartió una tierna postal en sus historias.

En la imagen se lo ve recostado sobre una palmera, sosteniendo en sus brazos a Blanquita, con la arena blanca y el agua turquesa de fondo. La modelo no hizo ninguna mención en sus stories en esta ocasión, pero tal como comentó en su reality, Siendo Pampita, algunas veces vuelca sus sentimientos en un posteo, y otras opta por transitarlo en la privacidad familiar. “Los 8 nos permitimos estar tristes, son días para recordar, pero siempre está presente en nuestras vidas”, había dicho en la primera temporada, disponible en Paramount+.

La tierna foto de Benjamín Vicuña y Blanquita durante unas vacaciones en la playa

A mediados de abril, Vicuña también habló al respecto durante su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe). Cuando le preguntaron cuál sería la foto que querría que dure para siempre, lo primero que hizo fue mencionar a su hija mayor. “Tengo una imagen de un atardecer de una hora mágica con mi hija en la playa y siempre la veo porque creo en los reencuentros y es lo más cercano que tengo, y es como me lo imagino, con esa brisa, ese océano, con esas caras que por la hora del día y de la luz se ven más allá de lo que aparentan ser”, expresó.

En 2012 la niña padeció un extraña infección por una bacteria luego de unas vacaciones en la Riviera Maya, y sufrió una neumonía hemorrágica que le ocasionó una falla multisistémica. La pandemia de coronavirus removió algunos tristes recuerdos del actor trasandino y en abril del 2020, durante la cuarentena estricta, compartió una desgarradora reflexión: “Mi hija Blanca murió tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada”.

“Mi peor enemigo no tenía identidad, no se pudo prever ni acusar a nadie, está en el aire, es el destino, la vida”, sentenció conmovido. “Todos daríamos nuestra vida por un hijo, y obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. Quédense en casa”, le había rogado a sus seguidores en plena ola de aumento de casos de Covid-19.

Las postales de ramos de rosas blancas, el homenaje que elige el actor chileno cada 8 del mes



Anteriormente había brindado una entrevista a El Planeta Urbano, donde habló a corazón abierto sobre el duelo y las distintas etapas que atravesó. “Con lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso, directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero”, comentó con sinceridad. Y aseguró: “Aprendí a soltar, a confiar en la vida, me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné”.

“¿Cómo le perdonás una cosa así a Dios?”, fue la repregunta del periodista Luis Corbacho ante su confesión, y Vicuña se mantuvo firme en sus ganas de conservar el optimismo: “Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida”, además de mencionar el amor por sus hijos. Tras la ruptura con Pampita, el actor fue padre nuevamente con la China Suárez, de Magnolia y Amancio. Casada con Roberto García Moritán, Carolina también volvió a ser mamá, en julio de 2021, cuando dio a luz a Ana.

Fuente: Infobae