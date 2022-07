Espert contra Cristina: "Psicópata y caradura"

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció desde Calafate en la escena pública y dio un discurso cargado de consideraciones políticas y económicas. Se refirió a la renuncia de Martín Guzmán, al proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner, al PreViaje y la industria hotelera y gastronómica, etc. lo que causó que diferentes referentes de la oposición salieran al cruce con los tapones de punta.

Uno de los críticos al discurso de la vicepresidente fue el diputado liberal José Luis Espert, quien manifestó a través de sus redes sociales “Cristina tiene el tono de la maestra de telenovela Jacinta Pichimahuida y la inteligencia del más burro de la clase Palmiro Caballasca”.

"Cristina, que destruyó al INDEC para imponer un relato sobre la economía, ahora habla de 'primero los datos'. Psicópata. Caradura", disparó Espert, uno de los más duros en redes contra ese discurso.

El diputado Fernando Iglesias, con permanente presencia a través de sus tuits críticos e irónicos contra el gobierno en las redes, también emitió su opinión: “Volvieron las cadenas nacionales de la Jefa. Volvieron mejores”.

Por el lado de Waldo Wolf, Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, manifestó en sus redes “Señora @CFKArgentina: Si lo de @Martin_M_Guzman fue un acto de desestabilización, qué quedará para @wadodecorrido y los otros 8 ministros que, enviados por usted rompieron el gabinete después de perder las PASO. Cuanta hipocresía”.

Mientras que Margarita Stolbizer, Diputada Nacional, declaró en TN “creo que estamos frente a un gobierno autoritario por las medidas económicas y porque vemos permanentemente como se viola el Estado de Derecho, van contra la justicia, el sistema republicano”.

El ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó en las redes “Claro que se necesita un acuerdo político en Argentina. Pero ese acuerdo tiene que ser para no emitir, para equilibrar gastos e ingresos y restablecer el valor de la moneda, todo lo que ud @CFKArgentina NO quiere que su gobierno haga en Argentina”.

El Diputado Nacional y presidente del bloque de la UCR, Mario Negri afirmó en la red social del pajarito “Cristina obligó a ministros y secretarios de su riñón político a renunciar luego de las PASO, esmeriló a Losardo, Kulfas y Guzmán, pero se siente con autoridad de impugnar la "desestabilización institucional" del ex ministro de Economía. ¿Por casa como anda Vicepresidenta?”.

En cuanto a Luciano Laspina, también Diputado de Juntos por el Cambio, aseguró “Empezaron las mentiras de @CFKArgentina ¡Habla de promover el turismo y nunca hubo menos vuelos domésticos que ahora! Cerraron aeropuertos y compañías low cost. Para bajar el déficit de Aerolíneas prohibieron la competencia, bajaron la conectividad y subieron los precios”.