Florencia Peña se encontró al actor del primer beso

Florencia Peña se alejó de la televisión matutina y su nueva propuesta nocturna sube el clima en las noches de América. En esta oportunidad, la actriz que dejó Flor de Equipo hace unos meses ,visitó el nuevo ciclo de Georgina Barbarossa “A la Barbarossa” para conversar sobre anécdotas en su vida profesional. Florencia Peña se cruzó con el hombre al que le dio su primer beso a los 13 años.

Dentro de una atmósfera de risas y recuerdos, la conductora de “LPA” recordó que cuando estaba participando de la tira Clave de sol, el primer beso se lo dio Jorge Pollini, El Pollo, quien la acompañó hasta la parada del colectivo y la encaró.

“Cuando vino el 60 me tiró un chupón y yo dije: ‘Listo, estoy de novia’. Al otro día ni me saludó y yo dije: ‘¿Qué?’. Me rompió el corazón”, bromeó Florencia Peña ante la mirada del panel y la presentadora. En ese momento, la producción del programa decidió buscar al galán que conquistó por unos minutos a la joven actriz.

Jorge Pollini, el hombre de 50 años que ahora trabaja en terapia intensiva, se unió por una videollamada a la entrevista que Georgina Barbarossa estaba llevando junto a Florencia Peña. Según comentó la humorista, el médico fue uno de los galanes de la época junto a Leonardo Sbaraglia y Pablo Rago, actores que formaban parte del elenco de Clave de sol.

“Me alejé del medio para estudiar medicina. Trabajo en terapia intensiva, me gusta la adrenalina. Yo tenía en claro que cuando terminara el secundario iba a estudiar medicina. Era incompatible hacer las dos cosas porque eran 10 horas de estudio por día”, relató Pollini sobre su vida cotidiana actual.

La actriz comenzó a consultar sobre su vida privada y le soltó: ”Puede ser que le haya marcado mucho mi beso. Te invito a mi casamiento. ¿Sos del poliamor?”. El médico de 50 años le siguió el juego y retrucó: “Por supuesto, por eso sigo soltero”.

“Ahora estás arrepentido porque ves cómo estoy ahora. Eran tan galanes, las minas se le tiraban encima. Él habrá dicho: ‘Esta es una más pero me rompiste el corazón’”, finalizó Florencia Peña en un bloque inesperado.