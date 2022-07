Cristina criticó a Guzmán por su renuncia

Por segunda vez en seis días, la vicepresidenta realizó una nueva aparición pública, la primera desde la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis. Desde su "lugar en el mundo", El Calafate, en Santa Cruz, había expectativa por lo que pudiera manifestar Cristina Kirchner, quien acusó al saliente funcionario de haber cometido "un acto de desestabilización institucional".

"Es importante que en la Argentina dejemos de discutir a las personas. En este episodio que hemos vivido, donde el sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía... Esto lo digo por Cristina Fernández de Kirchner, no se lo cargo por nadie, así como no permito que nadie hable por mí: creo que fue un inmenso acto irresponsabilidad política", arrancó su ataque.

Y remató: "Fue un acto de desestabilización institucional en cierta manera. Con el mundo como está, el país como está, el dólar como está, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter, nada más y nada menos que el ministro de Economía, no me parece bien".

Incluso, pese a haberse enfrentado en su momento con Alberto Fernández por la permanencia de Guzmán en su cargo, hasta se solidarizó con el golpeado jefe de Estado, ya que considera que fue traicionado por el ex líder de Hacienda.

"Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio Presidente. No lo voy a negar, ni ocultar, porque no oculto nada, las diferencias que pueda tener con el Presidente en cuanto a políticas, funcionarios, pero este Presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie. Enfrentándose incluso con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso? No hago una distinción entre buenos funcionarios y malas personas. Creo que fue un inmenso gesto de ingratitud personal hacia el propio Presidente", lanzó.

Siguiendo con el tema, consideró que "hace años" en el país se discuten "personas y no políticas".

"Si es difícil ponerse de acuerdo en las políticas, es casi imposible si situamos la discusión en términos de las personas", indicó la ex mandataria.

Y dejó una recomendación: "Algo a lo que tenemos que acostumbrarnos los argentinos y las dirigencias sociales, políticas, empresariales, sindicales, es a no hablar de acuerdo a la cara que más me gusta o que más me conviene, sino a números concretos. Es importante que los argentinos acordemos sobre determinadas cuestiones".

"No voy a revolear a ningún ministro"

La vicepresidenta eligió hablar en la inauguración del Cine Teatro Municipal de El Calafate, donde también están la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

Fue durante la exposición del intendente local, Javier Belloni, cuando Cristina Kirchner dio una primera muestra de lo que podía ser interpretado como una bandera blanca con Alberto Fernández. El jefe comunal habló de funcionarios "que sí funcionan" y la vicepresidenta hizo el gesto de que mantendría cerrada la boca.

En el comienzo de su discurso, CFK transmitió calma de forma irónica: "No voy a revolear a ningún ministro, quédense tranquilos".

Las palabras de Cristina Kirchner llegan en medio de una semana marcada por la incertidumbre, los rumores y la tensión cambiaria tras la renuncia de Martín Guzmán y la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, con el dólar blue que cerró a $273 este viernes; mientras que el oficial se comercializó a $126,42 para la compra y $132,93 para la venta.

FUENTE: Clarín