Rusherking explicó su frase "Me fui mundial"

Desde hace algunas semanas, más allá de su éxito como cantante, la vida de Rusherking cambió radicalmente. Su relación con María Eugenia "China" Suárez lo posicionó en un nivel mediático altísimo y el joven compositor contó que no le gusta la exposición.

“Un poco me molesta pero es la exposición que tenemos. La gente nos conoce. Quisiera que no pase pero va a seguir pasando, creo que lo importante es tener en claro lo que siento yo, lo que se siente, la realidad, lo verdadero, y mantenerlo ahí. No es algo que me cambie el sueño lo que digan de mi relación”, expresó.



El oriundo de Santiago del Estero además reveló lo que quiso decir con su frase "Me fui mundial" cuando le consultaron si estaba en una relación con la reconocida actriz.

“Esa frase no sé en que momento apareció en nuestras vidas. La decimos todos nosotros, los del espacio. Se hizo viral ahora por lo que dije pero es como cuando la rompés con algo, cuando no podés creer que te pase algo. Nació así", contó en el ciclo de entrevistas Caja Negra con el periodista Julio Leiva.



Y explicó: "Cuando me entrevistó este chabón dije ‘me fui mundial’ porque la realidad es que conocí una persona y una mujer increíble, era algo que no pensaba que me iba a pasar y se interpretó de varias formas, se fue para cualquier lado menos para el significado que yo quería”.

Por otro lado, dio a conocer que, en colaboración con Los Manseros Santiagueños, realizará una versión de "Eterno amor", una de las canciones más conocidas del folclore, casi un himno. "Es un tema que me encanta y voy a grabar con ellos. Es un mimo para mi provincia. Se vienen muchas cositas, muchos shows que estoy programando, canciones solo que estoy grabando", adelantó.

Confesiones de Rusherking sobre su noviazgo con la China

Rusherking y Eugenia La China Suárez confirmaron su noviazgo a fines de mayo, y el trapero dejó entrever en varias entrevistas que la chispa del amor había surgido un poco antes, cuando coincidieron en una fiesta y sintieron un flechazo que avanzó a paso firme. Desde que la ex Casi Ángeles anunció su carrera musical como solista, se apoyaron mutuamente en sus lanzamientos: ella dijo presente en el primer Luna Park del joven santiagueño, y más adelante disfrutaron de unas vacaciones en las paradísiacas playas de México para recargar energías antes de retomar sus agendas. En las últimas horas el artista contó que coordinan sus compromisos para poder verse todos los días.

En diálogo con el programa de televisión que se transmite de manera online, Terapia Picante, el músico no pudo evadir la pregunta sobre su presente amoroso. “Me gusta pasar tiempo con ella”, expresó sobre los planes que organizan juntos para coincidir durante la semana. “La verdad es que estamos todos los días viéndonos y todos los días pasando tiempo juntos”, agregó.