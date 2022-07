El español Rafael Nadal está teniendo muchos problemas de salud. Primero, por la dolorosa y molesta lesión crónica en el pie, llamada enfermedad de Müller Weiss, que padece desde los 19 años y que lo ha llevado a analizar un parate en su carrera como tenista. Ahora, decidió no jugar por las semifinales del Abierto de tenis de Wimbledon ante el australiano Nick Kyrgios debido a la lesión abdominal que lo aquejó durante todo el partido que, finalmente, le ganó al estadounidense Taylor Fritz por los cuartos de final del tercer Grand Slam del año.

“Me retiro por lógica, aunque me ha costado, he tomado esta decisión porque la rotura en el abdomen tiene un riesgo importante de empeorar. He llegado a la conclusión de que solo me sirve ganar el torneo, y en las condiciones que estoy es prácticamente imposible hacerlo”, dijo Nadal en conferencia de prensa respecto del desgarro de 7 milímetros que se le diagnóstico en las últimas horas.

Qué es la rotura del recto del abdomen

¿Pero de qué se trata esta patología? Se la conoce como rotura del recto del abdomen, una lesión muscular muy dolorosa, que se potencia al hacer movimientos y que dificulta el desempeño de los deportistas que la padecen.

Alejandro Druetto (99.324), cirujano de cadera y rodilla y especialista en Ortopedia y Traumatología, explicó que es una ruptura de las fibras de la zona abdominal, denominada cincha abdominal, que son los músculos rectos que uno ve como cuadraditos en el abdomen.

Y añadió: “Es una lesión rara en deportistas de alto rendimiento que suelen tener la zona media muy bien fortalecida y trabajada, pero cuando ocurre -como en el caso de Nadal- es extremadamente dolorosa, sobre todo al correr, extender el brazo, hacer rotaciones y en el momento del saque. Cada uno de esos movimientos genera muchísimo dolor”.

Respecto a cómo se diagnostica esta lesión, precisó que en general es semiológico. “Se puede detectar palpando el hiato abdominal, es decir, la zona de debilidad de la pared abdominal. La otra opción es realizar ecografías y resonancia magnética”.

Cómo se trata la lesión muscular que sufre Rafael Nadal

Sin embargo, el especialista advirtió que la problemática más importante y difícil es el tratamiento. “La rehabilitación y la kinesiología son las terapias más adecuadas en este tipo de lesiones. También se están realizando tratamientos con infiltraciones con plasma rico en plaquetas y en fibrina que regeneran el tejido en la zona y disminuyen considerablemente el dolor. En los casos más graves, se puede recurrir a la intervención quirúrgica, que consiste en cerrar ese hiato abdominal o brecha que se genera a nivel muscular”, detalló.

La lesión abdominal de Nadal es de 7 milímetros, un tamaño considerable y preocupante en un deportista de alto rendimiento. “Es una lesión bastante grande que le puede generar inconvenientes para seguir adelante con la práctica deportiva. Seguramente, sus médicos le recomienden el tratamiento de factores de crecimiento con plasma rico en plaquetas (PRP)”, concluyó.