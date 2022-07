Se puso el ojo de un personaje para usar la app Mi Argentina

Se trata de un psicólogo de Río Tercero que no tiene uno de esos órganos. Quiso utilizar el software estatal de documentación, pero no lo reconocía.

Pablo Feighelstein es un psicólogo que vive en Río Tercero y que durante la pandemia tuvo que vivir una situación insólita con la app estatal Mi Argentina.

En diálogo con Cadena 3, contó que deseaba viajar a Puerto Madryn con su familia en un motorhome, pero quería tener su documentación en orden a través de la aplicación.

Un ojo falso de un personaje de de Disney

El hombre relató que, como le falta un ojo, el sistema de reconocimiento facial no lo captaba y no le permitía llevar adelante el proceso. "No íbamos a viajar sin el permiso. No nos íbamos a arriesgar a que nos detengan o nos saquen el auto", relató.

Es así que, ante la falla, debió recurrir al ingenio: "Recordé que me había pasado con una actualización de la app de una tarjeta y deduje que era por la configuración del rostro, por la falta del ojo. Le pedí a mi mujer la caja de las revistas Billiken de las nenas. Busqué y no sabía de este personaje de "Monster Inc", Mike Wazowski. Lo encontré, lo recorté y me lo pegué en el parche".

Sorprendentemente, la app lo captó en el primer intento y le dio la autorización. "Pasé de la indignación, a la incredulidad y a la pura risa", expresó.

Pese a ello, cuestionó que no había ninguna otra alternativa, ni un 0800 para comunicarse. "El sistema no tiene previsto un plan B", lamentó.

Y cerró: "No lo tomé como discriminación. Asumí mi discapacidad desde muy chico y viví toda mi vida así. Pero puede ser que a muchos otros sí".

Fuente: Cadena 3