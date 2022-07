Arana rompió el silencio tras el acuerdo con Gaetani

A fines de mayo Romina Gaetani y Facundo Arana llegaron a un acuerdo que fue expresado en un comunicado de prensa, días después de la reunión que tuvieron en un hotel de la zona de Puerto Madero, y tras dialogar con sus respectivos abogados. El actor habló por primera vez de los dichos de su excompañera de Noche y Día, quien había asegurado en una entrevista brindada en LAM que él había tenido ciertas “actitudes violentas” para con ella. Y esto generó que otras actrices como Natalia Oreiro, Mercedes Funes y Mariana Genesio Peña salieran a apoyarlo.

“Durante la misma, las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones, pero en virtud de calidad humana y honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional. Atte. Dres. Fernando Burlando e Ignacio Trimarco”, informaba el escrito de los letrados que representaron a Arana y Gaetani, respectivamente.

A una semana de aquel anuncio público, el actor dio una nota al programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América y detalló cómo fue aquella conversación. “Todo es intenso, todo es muy difícil y del otro lado miro y está Romi, así que por ser un tema tan sensible lo dejamos en manos de abogados, pero también nos encontramos nosotros, resolvimos nuestras diferencias, las que había, que no eran tantas como yo suponía”, dijo en un comienzo. Y agregó: “Nos pusimos de acuerdo, nos miramos, nos abrazamos, y nos fuimos cada uno a su casa”.

Su esposa lo defendió

“Tanto ella como yo somos dos personas que vivimos nuestra profesión con mucho respeto por el otro, con mucha honra y mucha cosa linda. Lo dejo así, me sorprendió todo, pero ya está todo aclarado”, aseguró. Además halagó a su esposa, María Susini, quien llamó al ciclo de espectáculos cuando escuchó la entrevista de Gaetani y pidió hablar vía comunicación telefónica: “Ni sabía que ella estaba al aire, pero de María no me sorprende. Es una leona y un ser humano todo en uno”.

Sposato quiso saber si le pusieron su firma al acuerdo que comunicaron los abogados, y Arana remarcó que no hubo necesidad, pero se puso a disposición. “Yo mi acuerdo lo hago así: nos miramos a los ojos y ni te tengo que dar la mano, ya está. Yo soy así, pero si el abogado quiere firmar un acuerdo, me lo manda y yo se lo firmo. Una vez que ya ella y yo hablamos, se lo dijo Burlando incluso: ‘Nosotros sobramos acá’”.

Cuando el cronista deslizó si volvería a trabajar con Romina, el actor fue contundente: “Sí, y esa pregunta yo no se la haría nunca a ningún artista, porque el que te dice que nunca trabajaría con fulano de tal, no es artista. No se hace, ni se dice, porque nunca sabés cuando le estás cavando una tumba a alguien. A un artista no se le hace nunca jamás en la vida”.

Luego de que el cronista Santiago Sposato le recordara una frase que publicó en su cuenta de Instagram, Arana profundizó: “Me definen mis acciones, y además soy como soy. Me hubiera encantado recordar determinadas cosas, no me acuerdo, pero tampoco puedo decir: ‘Mirá, esto es mentira’, porque con ella tenemos una confianza. Nos hemos dicho cosas, pero la verdad hago un silencio respetuoso”. También destacó la importancia de “hablar y ser escuchado” durante una charla, y volvió a calificar el encuentro frente a frente como “espectacular y muy ameno”.