La especialista en cultura y espectáculos, Cecilia Absatz, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resaltó que "Cacho Fontana fue la primera víctima de la cancelación". A su vez, enfatizó que "el concepto de la víctima se enriqueció, es deseable, casi como una aspiración" y lo comparó con otros ejemplos. También destacó la historia detrás de la película El Padrino, que se cuenta en la serie The Offer.

La cancelación hoy con las redes sociales, ¿tiene carácter distinto a los noventa? ¿Se puede comparar con lo que le pasó en esa época a Cacho Fontana?

Escuché ayer muchos homenajes a Cacho Fontana y nadie mencionó este asunto. Me parece crucial porque él fue la primera víctima de la cancelación, que en ese entonces no se usaba como término. Pasan los años y cada vez me parece más injusto terminar la carrera de un genio como Cacho Fontana por algo que parece frívolo al lado de otros escándalos, donde sus protagonistas andan por ahí como si nada pasara.

GP: Se habla de la obsesión que tenían por ese proyecto.

Más que obsesión, diría que es convicción. Era el privilegio de estar seguros de lo que hacían y ese poder logró que la película se hiciera. La serie es fabulosa.

Juani Fernández Juvé (JFJ): También hay ejemplos de cancelación que se dan antes de que la Justicia tome una determinación. ¿Cómo ves la influencia de las redes? ¿Cómo se puede analizar la reacción de la gente frente a estos casos?

Buena parte de eso que se plantea es un gesto político, hay más ideología en esa forma de cancelación automática que verdadero sentido común u observación de la realidad. Están los casos de Juan Darthés y Fabián Gianola como ejemplos. Son temas en los que me cuesta meterme porque no opino como debería, por eso me cuido mucho.

Cuando comento series en televisión tampoco digo todo lo que pienso porque me pueden cancelar por eso. Estamos en una era donde el concepto de la víctima se enriqueció, es deseable, casi como una aspiración.

¿Es un sadismo social?

Me concentro más en la persona que se considera víctima, que antes no existía con esa magnitud, con ese respeto que ahora despierta en la sociedad el concepto de víctima. Es un caso interesante para considerar el de Johnny Depp y su mujer, para sumar a la situación actual.

GP: ¿Se trata acerca de una oposición de generaciones? ¿Puede ser que la actual sea una "generación de cristal"?

El término "generación de cristal" no lo conocía, pero me parece muy apropiado. Me llama la atención que se criticara la escena de Lo que el viento se llevó, cuando el personaje de Clark Gable se lleva a vivir al de Vivien Leigh pataleando mientras subían las escaleras. Ahora se lo considera un abuso. Por eso, como soy de otra época, trato de no opinar demasiado al respecto.