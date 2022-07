Robo en Yerba Buena: "Por mil pesos, te matan"

El episodio dura 45 dramáticos segundos desde que el delincuente ingresa a una tienda de sex shop a metros de la avenida Perón, Yerba Buena, hasta que se va del lugar logrando su objetivo.

Es ese corto lapso de tiempo, sorprendió a la encargada del local con un arma de fuego y se fue con el dinero de la caja registradora. La mujer, quien no ofreció resistencia, le dijo que no tenía nada más para darle y el sujeto huye sin problemas.

Todo quedó grabado por la cámara de seguridad del comercio, con fecha de este miércoles, a las 10:19 de la mañana.

"Todavía estoy asustada pero hay que volver a trabajar con una sensación muy amarga", contó Clarisa a Los Primeros.

Y siguió, "tenía como un fierro con punta, no sabía si era un cuchillo. Hoy en día, por mil pesos te matan. Cuando me encerró en la cocina, no sabía qué me podía pasar".

El video