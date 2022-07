Inglaterra pide un cambio en la indumentaria femenina

En Inglaterra las jugadoras del fútbol femenino están buscando modificar algunos aspectos de la disciplina y esta vez reclamaron por la indumentaria. Mientras se disputa la Eurocopa donde arrancaron ganando por 1-0 ante Austria, pidieron un recambio en el uniforme.

Tras el cruce en el Old Trafford, las jugadoras reclamaron por dejar de utilizar shorts blancos ya que las incomoda durante el período menstrual. Según detallaron los portales de noticias The Telegraph y The Athletic, el país anfitrión de la competencia quieren competir con otro color de pantalón corto.

“Tal es la ansiedad de las jugadoras por tener que vestir de blanco durante la menstruación que han discutido el tema con el fabricante oficial de uniformes de la FA, Nike, sobre un posible cambio de color”, explica The Telegraph.

Beth Mead, elegida como la MVP del partido, declaró: “Es algo que le hemos transmitido a Nike. Esperemos que cambien el color. Es muy bueno tener un kit completamente blanco, pero a veces no es práctico cuando es la época del mes. Nos ocupamos de ello lo mejor que podemos. Lo discutimos como equipo y se lo transmitimos a Nike”.

Otras solicitudes

Esta problemática no es la primera vez que aparece en el deporte ya que en Wimbledon más de una tenista pidió que se cuestionara el color de indumentaria. Desde la puertorriqueña Mónica Puig, pasando por Rennae Stubbs, dos veces campeona del torneo de dobles, hasta la ex número 1 Heather Watson relataron la incomodidad que les generaba vestir de blanco durante el ciclo menstrual. Si bien hasta el momento no hubo ninguna modificación, Nike afirmó que podría hablarse para el futuro.

Es un debate interno que ninguna profesional quiere poner en el panorama público. Las tenistas han vivido casi durante toda la historia con una preocupación particular cada edición de Wimbledon: que la menstruación haga presencia durante un partido y que la sangre traspase a su indumentaria blanca. El código de vestimenta que obliga a los participantes en el Grand Slam a vestir de este color provoca un "estrés mental", tal y como denuncian algunas jugadoras ya retiradas.

El cuadro femenino no se atreve a plantar cara a esta tradición a pesar de que, internamente, son muchas las que lo critican. Sí que puso el debate sobre la mesa la tenista puertorriqueña Mónica Puig en el mes de mayo después de que Qinwen Zheng perdiera ante Iwa Swiatek, la tenista más en forma de la actualidad, después de que llegara la menstruación en mitad del partido de Roland Garros tras ganar el primer set: "Hay que hacerlo público porque causa un estrés mental".

Wimbledon se enorgullece de su código de vestimenta concebido en la década de 1800 para minimizar las manchas de sudor en la ropa de color. Andre Agassi los boicoteó de 1988 a 1990 porque quería jugar con ropa más llamativa, mientras que Roger Federer hizo un intento en vano de jugar con unas zapatillas naranjas en 2013. En el cuadro femenino, a Martina Navratilova no le dejaron jugar con unas rayas azules en su falda, pero no lo hizo con la intención de acabar con esta tradición que preocupa a las tenistas.