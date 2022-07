Emily Lucius reapareció en público tras la polémica

La imagen de Emily Lucius quedó muy afectada luego de su paso por El Hotel de los Famosos (eltrece). Tras su salida del reality, la joven se percató de que el público no estaba conforme con el trato que había tenido con Locho Loccisano.

Luego de ver que había una campaña en su contra en las redes sociales, la joven decidió poner su cuenta privada y evitar las apariciones televisivas. En los últimos días, Emily volvió a poner público su Instagram, limitando los comentarios, pero siguió alejada de las cámaras.

Ayer por la tarde, la influencer asistió con su familia a ver Disney on Ice y rápidamente fue abordada por la prensa. Aunque varios periodistas se le acercaron para saber cómo estaba, ella evitó dar declaraciones. En Socios del Espectáculo (eltrece) mostraron el momento en el que una notera se acerca a la joven y es rechazada.

Belu Lucius salió a respaldar a su hermana Emily.

Para aclarar la situación, su hermana, Belu Lucius, llamó a la producción del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y explicó que Emily no va a dar notas porque pactó la exclusiva con una productora.

“Nos sentimos emboscadas”, describió la exparticipante de Masterchef Celebrity (Telefe) sobre la manera en la que se acercaron los periodistas. Además, la instagramer aseguró que su hermana no necesita de la televisión porque trabaja en las redes sociales desde hace más de 10 años

Aunque desde su eliminación del reality no se volvió a mostrar en la televisión, este miércoles la influencer fue a comprar ropa a un shopping acompañada por su hermana Belu Lucius. En uno de los locales que visitó, una mujer la interceptó y le habló de su participación en el ciclo. Todo quedó registrado en las redes sociales de la ex MasterChef Celebrity (Telefe).

Después de mostrarse esperando a su hermana que se probaba ropa, Belu registró las hermosas palabras de apoyo que una mujer le dedicó a la influencer tras su participación en El Hotel de los Famosos.

“Mirá que yo no soy de esos programas para nada, pero la verdad es que esta piba se las tenía que haber tomado. Porque te re banco, tenés un corazón enorme”, expresó.

Emily le agradeció las palabras y lamentó que no se hubiera notado en el programa: “No lo mostraron”. “Se notó, se notó en tus devoluciones. Se notó mucho”, insistió la desconocida. “La re banco a tu hermana. La recontra banco. Es una genia”, agregó mirando a Belu que filmaba el momento.

Mientras todavía era parte de El Hotel de los Famosos y advertida por lo que ocurría fuera del programa, Emily Lucius había decidido poner sus redes sociales en privado y limitar los comentarios en las publicaciones. La influencer había sido señalada, junto a Martín Salwe como una de las principales impulsoras de las cargadas y el bullying contra Lucas Locho Loccisano y hasta se había rumoreado que algunas marcas evaluaban cancelar sus compromisos laborales por la mala imagen que había mostrado en el reality.

A finales de junio y luego de un apasionante duelo con Melody Luz, Emily fue eliminada de la competencia y recién ahí pudo hacer su reaparición en las redes y en los medios. Primero, emitió un comunicado en su Instagram para pedirle disculpas a Locho, su familia, amigos y seguidores: “Más allá de que haya sido un juego, no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió”, dijo sobre su excompañero. “Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas. Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas”, señaló.

Días después, le envió un mensaje de audio a Maite Peñoñori que difundieron en Intrusos: ““Me considero muy respetuosa, responsable y educada. Y si hay algo que jamás haría, sería hacerle mal a otra persona. Porque no me lo permito. Se me está matando por algo que no está en ningún tape. No sé de que se aferraron los haters para hablar de esto”, dijo nuevamente respecto a las acusaciones de haberle hecho bullying a Locho. Y si bien todavía no asistió a ningún programa para contar su experiencia en el reality, como sí hicieron sus compañeros a medida que los iban eliminando, de a poco la influencer empieza a recuperar su actividad.