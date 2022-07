El enojo de Fantino tras la salida de Battaglia de Boca

El periodista -quien ya había defendido previamente al ahora ex entrenador de Boca Juniors- compartió un contundente mensaje en sus redes sociales.

La noche del martes fue, para los hinchas de Boca Juniors, digna de olvido. Tras enfrentarse cara a cara con Corinthians y superada una desafiante instancia de penales, quedó fuera de la Copa Libertadores. Lo que le siguió al duro resultado fue lo que muchos ya se veían venir: una catarata de críticas y de quejas en contra del director técnico. Sin embargo, lo que sí tomó a más de uno por sorpresa es que, a 24 hs de la derrota, el club anunció la desvinculación oficial de Sebastián Battaglia. La noticia fue celebrada por muchos pero, a su vez, desató el enojo de otros. En el segundo grupo se ubica Alejandro Fantino, quien compartió su tajante opinión tras el anuncio.

Si la relación entre Battaglia y el Consejo de Fútbol ya era compleja, la inesperada eliminación de Boca de la Libertadores fue la gota que rebalsó el vaso. Pero las miradas críticas sobre el DT no vinieron solamente de sus colegas, sino que lo golpearon por todos lados. Desde múltiples periodistas en los diversos programas transmitidos a lo largo del día hasta los hinchas a través de las redes, no quedó quien no compartiera su dura opinión en cuanto a cómo manejó al equipo.

Pasado el mediodía del miércoles, trascendió que no le renovarían el contrato a quien está al frente del equipo xeneize desde agosto del 2021. Pero, al parecer, la medida no fue considerada como reprimenda suficiente. Pasadas largas deliberaciones, el resultado se dio a conocer horas más tarde mientras River disputaba su partido ante Vélez. Con un breve y seco comunicado, desde la cuenta oficial del club de la Ribera confirmaron el despido.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar y el caos fue absoluto. Enojo, felicidad, frustración y hasta desconcierto fueron algunas de las emociones que los hinchas expresaron en Twitter. Del mismo modo, algunas destacadas figuras del ambiente deportivo decidieron hacer referencia al suceso.

Alejandro Fantino, quien se encargó de defender a Battaglia a lo largo de todo el día, fue uno de ellos. Antes de que se supiera su salida del club, expresó: “Elevate Sebastián. Las águilas no cazan moscas. Tus 19 títulos te convierten en uno de nosotros”. Con una serie de fotos que mostraban las épocas en las que este salía a la cancha vestido de azul y oro, dijo: “Volá más alto que los gorriones, vos sos águila. Gambeteá a los barriletes de memoria floja. Sos inmenso”.

Una vez enterado de la noticia de su adiós de Boca, el periodista deportivo regresó a las redes pero, esta vez, eligió un fondo negro para transmitir su desilusión. “Lo lamento Seba. Así no se saca a alguien que dio tanto. Creo que hay maneras y el respeto, ante todo, debe ser lo primero”, tipeó. Por su parte, Battaglia prefirió mantenerse en silencio.