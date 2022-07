El fútbol tiene momentos que no se pueden explicar. Alegrías y tristezas. Emociones que van más allá del deporte en sí. Historias de vida que se esconden detrás de las luces que iluminan el día a día. Como la de Joaco, un nene de cinco años que tiene espina bífida y que en las últimas horas pudo cumplir su sueño: conocer a Franco Armani y a varios más de los jugadores de River.

Fanático del Millonario, Joaco tiene devoción por el arquero del Millonario. Admira a todos los jugadores y, naturalmente, al propio entrenador del equipo, Marcelo Gallardo, pero su ídolo es Armani. Tal es así que siempre utiliza su camiseta.

Según detalló la cuenta de Twitter de Fundación River, quienes dieron a conocer la historia de Joaco, el nene se someterá en los próximos días a su novena operación. “Vino con el deseo de conocer a Armani y recargarse de fuerzas y energías para afrontar una nueva cirugía”, publicaron.

Joaco disfrutó el momento y se lo vio divertirse junto a los futbolistas del Millonario en el Monumental. “Estoy esperando a Armani, le voy a pedir que me juegue al fútbol y que me firme la camiseta”, fueron las primeras palabras del niño apenas ingresó al estadio.



Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Julián Álvarez y varios jugadores más aparecieron en el video junto a Joaco. Pero el momento más emocionante fue cuando lo vio llegar a Armani, con quien se abrazó. “Ahora me voy a llamar Armani”, le dijo a su ídolo, emocionado. Se quedaron jugando unos minutos. “Cuidate y atajá mucho”, le respondió el arquero.

Qué es la espina bífida



En base a la información del sitio especializado medlineplus.gov, la espina bífida es un “defecto del tubo neural, un tipo de defecto congénito del cerebro, la columna vertebral o de la médula espinal. Ocurre si la columna vertebral del feto no se cierra completamente durante el primer mes de embarazo. Esto puede dañar los nervios y la médula espinal”.

“Los síntomas de la espina bífida varían de persona a persona. La mayoría de las personas con espina bífida poseen una inteligencia normal. Algunas personas necesitan dispositivos de asistencia, como aparatos ortopédicos, muletas o sillas de ruedas”.

Cuando Messi conocio a niño dibujante y le cumplió su sueño

Lionel Messi tuvo un emotivo gesto horas antes de partir para Ecuador para disputar el último partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El futbolista de la Selección Argentina recibió al joven artista de Pergamino "Dibujuani", quien le hizo un regalo muy especial. Por este motivo, el mejor del mundo le cumplió un sueño y habló durante varios minutos con su pequeño fanático de 12 años.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino fue el encargado de gestionar el encuentro entre el niño y su máximo ídolo. Juani inmortalizó a la "Pulga" besando la Copa América en un cuadro y se lo entregó en mano al jugador del PSG y este último lo elogió por la obra, le firmó la camiseta "Albiceleste" y se sacaron varias fotos. Las mismas están en la cuenta de Instagram @Dibujuani, la cual maneja el padre del dibujante.



"Los sueños se cumplen!! Y éste es el primero de muchos que tengo. Pude darle mi cuadro a @LeoMessi en persona, me firmó la camiseta y la felicidad es infinita", escribió en las primeras líneas. Y agregó: "Conocer a mis ídolos de la @AFASelección y que Messi me pregunte 3 veces y asombrado... ¿En serio lo dibujaste vos? Gracias a todos los que siempre me apoyaron para que esto sea posible, especialmente a @ChiquiTapia un grande total!!"

Por último, el pequeño artista que también pasó por Bendita TV y mostró su cuadro tiempo antes del encuentro, cerró su post con unas palabras inspiradoras: "Hay que desearlo tanto pero tanto que al final los sueños se cumplen, no lo duden!!!". Cabe destacar, que "DibuJuani" tiene más de 33.000 seguidores en Instagram y su publicación superó los 8.000 likes y los 600 comentarios. En su cuenta están subidos los cuadros que pintó con distintos famosos y superhéroes.