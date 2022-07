Consultoras alertan que la inflación de julio sería del 8%

La evolución de los precios internos, influidos por la vorágine de los últimos dias como producto del cambio de ministro de Economia y la suba del dólar, todavía no fue medida por los economistas. Sin embargo, todo les hace prever que la inflación habría escalado -en este mes- mucho más de lo previsto.

Algunos analistas, especialmente los críticos del programa económico oficial, arriesgan que el alza podría llegar al 8% . Es el caso del director de MacroView, Eduardo Santangelo quien señaló -en declaraciones radiales- que la inflación de julio “puede ser la tasa más alta del año” y la estimó entre 7 y 8%. También el economista Luciano Laspina, tuiteó el lunes pasado, que podría llegar al 10%.

Sin embargo, para otros expertos, ponerle un número a la variación de los precios a esta altura del mes es "arriesgado", reconocen.

Análisis y proyecciones inflacionarias

Aldo Abram director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso recordó : “El hecho de que junio (5,5% según esta medición) muestre mas inflación mas alta que mayo, nos confirma que no hubo una desaceleración como quiso mostrar el Gobierno. sino que se sigue acelerando. Esto lo vamos a ver en Julio, seguro va a ser mas alta que junio, especialmente en las ultimas semanas, cuando la incertidumbre hizo a la gente remarcar preventivamente, cuidar la mercaderia que tiene porque no sabe si la va a poder reponer”, señaló.

“Tambien hizo que el público saliera corriendo para deshacerse de los pesos, comprando lo que necesita con el sueldo o el aguinaldo. “Con todo eso, lo que sucede es que el poder adquisitivo cae mucho mas aún de lo que ya estaba provocando el Banco Central con la tremenda emisión que está haciendo". “Ponerle número a la inflación es una audacia, hay que mirar el resto del mes, pero claramente vamos hacia un 8% si el Gobierno y el BC sigue haciendo lo mismo que hasta ahora”, opinó el analista.

En este sentido, un reciente informe de la Fundación IERAL señaló la necesidad de "re encarrilar la macro". Esto exige, según esta visión, "además de un soporte político del oficialismo gobernante, urgentes medidas, básicamente por el lado del gasto público, que permitan frenar este deterioro de las expectativas, y su efecto sobre la tasa de inflación, la brecha cambiaria, las reservas y las variables reales.", advirtió la fundación.

Desde Eco Go, el economista Sebastián Menescaldi comentó que la consultora está adelantando el análisis del monitoreo de precios debido a la coyuntura. “Por ahora lo que vemos es que alimentos viene relativamente tranquilo, pero claramente hay saltos en precios relacionados con los importados. Esto va a impactar negativamente en los precios del mes, donde vemos una aceleración respecto al 5,4% que registramos en junio pasado”, adelantó. “Esa aceleración se ve amortiguada por un menor efecto de los precios de los productos regulados”, aclaró.

La opinión del analista es que “en general la suba está relacionada no tanto con el cambio ministerial, sino porque las empresas empiezan a tener una mejor comprensión de los efectos de las medidas del otro lunes del BCRA (restricción a las importaciones) sobre su desempeño en el próximo semestre: en la medida que los sistemas volvieron a funcionar, las empresas pudieron ver la capacidad de compra que tienen en el segundo semestre. Paradójicamente, a las que peor les va a ir van a ser las empresas que más crecieron en el primer semestre”, señaló.

Guido Lorenzo, a cargo de la consultora LCG, dijo que sobre la inflación de junio del 5,5% según su estimación, no ve desaceleración. "Si a eso se le agrega la remarcación de precios a causa de la inestabilidad de esta semana, puede ser un valor superior a ese. Impulsada no solo por las remarcaciones sino por un tipo de cambio mas alto. No sé hasta cuánto puede llegar pero se puede presumir que sea un registro mas elevado incluso que los mas altos de este año, cercanos al 7%", señaló.

Una opinión similar tiene Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra. "Nosotros veíamos que julio arrancaba con 6%, en principio porque es un mes estacional. Pero lo más complejo es la incertidumbre por los costos de reposición mas la situación de haber estado 30 horas sin ministro de Economia. Con todo esto el recibimiento del mercado a todos estos cambios, se agudizó. Las expectativas se desanclaron y la remarcación preventiva de las empresas que salieron a cubrirse puede hacer que este proceso de inflación alcance el 7%, Si bien no tenemos cifras definitivas, la sensación es que puede estar en los niveles del pico de marzo (6,7%), es decir entre 6 y7%", opinó.

Además de los ingredientes que últimamente potenciaron las expectativas inflacionarias en la Argentina, el crecimiento de los precios a nivel local se enmarca en un complicado contexto mundial, en el que la guerra ruso ucraniana está disparando la inflación en muchos países -especialmente en alimentos y energía- a la espera de una recesión global.



Fuente: Clarín