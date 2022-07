Chiche: "Nadie se atreve a decir que es inaplicable"

La ex senadora bonaerense apuntó contra la iniciativa que propone un sector del oficialismo y afirmó que Kirchner es quien conduce "los destinos del país".

La ex senadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde afirmó que la idea del Salario Básico Universal "parece maravillosa, pero nadie se atreve a decir que es inaplicable" y que Cristina Kirchner es quien está "conduciendo los destinos" de la Argentina.

"Me parece que está faltando una actitud patriótica de todos lados, desde el gobierno ni hablar, pero también de la oposición que se guarda esperando a que todo se caiga", dijo, y agregó: "Cristina está prácticamente conduciendo los destinos del país."

Sobre el Ingreso Universal propuesto por Juan Grabois y apoyado por parte del kirchnerismo, Chiche Duhalde señaló que la idea "parece maravillosa", pero que "nadie se atreve a decir que es inaplicable". También habló sobre la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía: "Cada día descendemos un poquito más y no atinan a ponerle freno a esta situación. Espero que la nueva Ministra de Economía acierte con las medidas".

En la misma línea, la esposa del expresidente Eduardo Duhalde, se refirió a Alberto Fernández y a la interna oficialista: "No sé (si se imagina a Alberto renunciando) porque, realmente, lo veo muy debilitado. Yo espero que no. Uno no puede imaginar dónde termina esta situación y dónde comienza algo que nos dé un poco de esperanza".

“El Presidente debería estar llamando a toda la gente que entiende de cada uno de los temas, aunque no coincida ideológicamente, pero escuchar a todos los que puedan aportar algo y después sacar sus propias conclusiones", explicó, y continuó: "No es tiempo para que discutan. Si siguen especulando con el 2023, estamos fritos. Cristina por su lado y la oposición, por otro. No se dan cuenta de que estamos en el abismo".

"La gente que trabaja no sabe qué hacer, estamos todos muy preocupados. Ha sido una crisis que, a mi criterio, comenzó siendo, fundamentalmente, política que tuvo su derivación en una crisis económica que se podría haber evitado si los que conducen el país hubieran actuado con responsabilidad y conocimiento de lo que hacen porque muestran que son ignorantes", sentenció "Chiche" Duhalde.