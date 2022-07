“Cristina me dijo que vamos camino a una hiperinflación”

Durante los últimos años, Juan Grabois ha tenido varios acercamientos y peleas con Cristina Kirchner. Ahora, en medio de una crisis política en el Gobierno, el referente piquetero opinó sobre la vicepresidenta.

“Con Cristina hablo seguido y discuto seguido también, y el Salario Básico Universal es uno de los temas de los que hablamos”, afirmó Grabois en una entrevista. Allí, el reconocido militante consideró que con la vicepresidenta “logramos acercar mucho las posiciones. Yo tengo una relación política y personal excelente con ella, aunque no siempre coincidimos en todo. Muchos la descubrimos en el peor momento, en el momento álgido del Lawfare; la descubrimos en los barrios cuando nuestras propias bases la defendían y también cuando entendimos que sin ella no se podía derrotar a Macri. La elegimos porque consideramos que es el liderazgo político popular más importante de la Argentina, por lejos; la seguimos eligiendo como la principal aliada en el plano político del Frente Patria Grande porque marca con claridad una demarcación con el neoliberalismo, una estrategia latinoamericanista y una posición de firmeza con las corporaciones que vemos indispensable para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación”.

“Creo que es una de las figuras políticas más deslumbrantes de la historia Argentina”, reconoció Grabois, antes de aclarar: “Ahora ¿es perfecta? No. ¿se equivoca? Mucho. ¿Se las sabe todas? Ni a palos… Y es cierto que en su entorno no hay mucha gente dispuesta a decírselo”.

Conversando con Gustavo Silvestre, Grabois recordó que en 2020 “Cristina (Kirchner) me dijo que estamos en riesgo de entrar en una hiperinflación”. “La única que lo vio a esto es Cristina. Me dijo que había una situación de deuda que no se resolvía fácil”.

El mismo día en que Martín Guzmán presentó su renuncia, Juan Grabois posteó en su cuenta de Twitter. “En medio del ruido y la furia, tres consensos claros en el FdT”, indicó el referente de la economía popular antes de afirmar que estos son: “decretar el Salario Básico Universal, fortalecer la Economía Popular Organizada y las cooperativas de trabajo y liberar a Milagro Sala”.

Dos días después, Grabois saludó a la nueva ministra de Economía Silvina Batakis: “Querida @sbatakis. Te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal”. “¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, ordenó el militante.