Crisis energética: Macron estatizó Electricité de Franc

Ante la crisis energética que vive Europa, el presidente Emmanuel Macron decidió avanzar en la nacionalización total de Electricité de France (EDF), la principal empresa del sector en el país. La primera ministra Elisabeth Borne aseguró que el Estado pasará a monopolizar la producción de energía, después de que el Parlamento Europeo avalará la clasificación del gas y la nuclear como energías sostenibles.

EDF tiene una deuda de 43.000 millones de euros y Macron necesita fortalecerla para que lidere la producción de energía nuclear, que Borne calificó de "soberana y competitiva" frente al gas y el petróleo rusos.

Además, Ursula Von der Leyen, titular de la Comisión Europea, admitió que el corte del suministro desde Rusia es un escenario más que probable, lo que explica por qué el presidente francés se adelantó a la jugada.

Estrategia

La decisión forma parte de una estrategia más amplia por parte de Macron, que durante la reciente visita a París del primer ministro israelí Yair Lapid se comprometió a mediar entre Israel y Líbano por el yacimiento de Karish, en el Mediterráneo, en disputa por los dos países rivales. El mandatario francés busca que el gas de Karish llegue a Europa a través de Egipto y está dispuesto a usar su influencia entre los políticos y empresarios libaneses para destrabar el conflicto.

Francia también se anotó una victoria en Bruselas a través del reconocimiento de la nuclear y el gas como energías verdes. Aunque no lo sea en sentido estricto, esta licencia en la taxonomía energética europea les permite a los países que las inversiones privadas no solo se destinen a las renovables. La iniciativa, fue impulsada por Macron, generó divisiones entre los países de la UE, pero cuando se presentó la invasión rusa a Ucrania todavía era una hipótesis que en Europa no se daba por segura.

