Morena Rial confirmó la pérdida de su embarazo con un posteo

La triste noticia venía trascendiendo desde hace algunos días, y finalmente fue la propia Morena Rial quien lo confirmó: lamentablemente la joven perdió su embarazo. En su cuenta de Instagram, la hija del conductor de Argenzuela hizo un conmovedor posteo en el que relata el difícil momento que está atravesando.

“No se por donde empezar. Lamentablemente hace unos días vengo pasando los peores días de mi vida, la pérdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y poder asumir, más que nada cuando pensás que todo iba bien y de golpe todo se derrumba”, comenzó expresando junto a un video, en el que se ve como se movía su panza, y una foto de una ecografía que se había hecho recientemente. Y continuó: “Son momentos complicados, y pido el respeto que se merece cualquier persona que pasa por estas situaciones. Me esta costando muchísimo poder levantarme de esta, pero la vida tiene que continuar”. Por último, cerró dirigiéndose al bebé que estaba esperando: “Y a vos mi vida, que decirte. Estés donde estés, te voy a extrañar, todos los días”.

Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de mensajes de condolencias, entre los que se destacó el de su abogado Alejandro Cipolla: “Fuerza amiga”, le escribió.

La palabra de Jorge

En la tarde del martes, Jorge Rial se había referido al tema, aunque sin dar mayores precisiones: “Les agradezco mucho la preocupación. Está bien mi hija, y es todo lo que voy a decir, que está bien”, dijo en un vivo de Instagram que hizo desde el camarín en el que espera para salir al aire con su programa en C5N.

Había sido a mediados de abril cuando la joven de 23 años confirmó que esperaba su segundo hijo -ya es madre de Francesco, de 3 años, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni -, el primero junto a su novio, el cuartetero cordobés Maximiliano Bertorello. “Tengo bastantes náuseas, y como tengo hecho un bypass son un poquito más fuertes, y me empecé a sentir un poco mal, estuve con muchos vómitos”, había comentado en LAM (América). En este sentido, además explicó que habían comenzado la relación hace poco con el cantante de 28 años cuando supieron que se convertirían en padres juntos.

“Maxi me compró un test, me lo hice y me enteré ahí. Él es papá de una nena de 9 años, y yo de Fran, así que estamos re contentos”, había revelado en esa ocasión. En este punto Ángel de Brito aclaró cómo había surgido el rumor de la dulce espera: “Se hizo una ecografía hace muy poquito y obviamente la vieron en el lugar y nos llegó la información”.

Cuando le preguntaron qué le había dicho Jorge Rial al enterarse, contó que “lo tomó bien” y dio algunos detalles. “Mi papá quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema; lo que pasa es que estábamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito, y entonces él le dijo: ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza’”, relató. Y agregó con humor: “Mi papá me miró fijo y me dijo: ‘¿Es mentira, no?’, y le dije que no, que es verdad, y me empecé a reír porque fue todo muy fuerte. No pensaba contárselo tan pronto, estábamos almorzando, yo quería esperar aunque sea al postre”.

